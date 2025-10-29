Copa del Rey

Así quedaron los resultados de la segunda fecha de la primera ronda de la Copa del Rey

Este miércoles 29 de octubre se celebraron los siguientes 25 partidos de la primera ronda del torneo español

Jeferson Palacin
Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 03:57 pm
La segunda fecha de la primera ronda de la Copa del Rey continuó con una intensa jornada de 25 partidos. Estos fueron los equipos clasificados que dejó esta fecha: Osasuna, Elche, Real Zaragoza, Leganés, Almería, Eibar, Numancia, Mallorca,  todos siguen vivos en el torneo que une a toda España.

Resultados del martes 28 de octubre

Estos fueron los marcadores de los 18 partidos disputados, que definieron los primeros clasificados a la segunda ronda de la Copa del Rey:

Partido Resultado Notas
Poblense vs Sabadell 1-2 Victoria en Prórroga
CD Sant Jordi vs Osasuna 0-5 Hat-Trick Raúl García
Ebro vs Tarazona 2-1 Prórroga, victoria en penales
Los Garres vs Elche 0-4 Goleada
Mutilvera vs Real Zaragoza 1-3 Autogol del Mutilvera
La Unión vs AD Ceuta 0-2 Sin incidencias
Atl. Astorga vs Mirandés 1-1 Prórroga
Azuaga vs Leganés  1-4 Goleada
Caudal Deportivo vs Real Sporting 0-1 Gol en el tiempo agregado 90+4
Cieza vs Córdoba 1-0 Sin incidencias
Lorca Deportiva vs Almería 0-2 Sin incidencias
Navalcarnero vs Mérida AD 2-1 Sin incidencias
Náxara vs Eibar 2-4 Sin incidencias
Numancia vs Arenas Getxo 3-0 Goleada
Portugalete vs Real Valladolid 1-0 8 tarjetas amarillas
Sant Andreu vs Teruel  1-1 Prórroga
Sant Just vs Mallorca 0-2 Roja al Sant Just desde el min 24
Torrent vs Torremolinos 3-0 Roja al Torremolinos desde el min 75
Reus FCR vs CE Europa 1-0  
Salerm Puente Genil vs Cartagena 0-1  
UD Ourense vs Pontevedra 1-0  
CD Yuncos vs Rayo Vallecano 1-3  
Ciudad de Lucena vs Villarreal 0-2  
Quintanar del Rey vs UD Ibiza 1-1  
Real Jaén vs Eldense 1-3  

 

