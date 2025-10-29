Así quedaron los resultados de la segunda fecha de la primera ronda de la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales
La segunda fecha de la primera ronda de la Copa del Rey continuó con una intensa jornada de 25 partidos. Estos fueron los equipos clasificados que dejó esta fecha: Osasuna, Elche, Real Zaragoza, Leganés, Almería, Eibar, Numancia, Mallorca, todos siguen vivos en el torneo que une a toda España.
Resultados del martes 28 de octubre
Estos fueron los marcadores de los 18 partidos disputados, que definieron los primeros clasificados a la segunda ronda de la Copa del Rey:
|Partido
|Resultado
|Notas
|Poblense vs Sabadell
|1-2
|Victoria en Prórroga
|CD Sant Jordi vs Osasuna
|0-5
|Hat-Trick Raúl García
|Ebro vs Tarazona
|2-1
|Prórroga, victoria en penales
|Los Garres vs Elche
|0-4
|Goleada
|Mutilvera vs Real Zaragoza
|1-3
|Autogol del Mutilvera
|La Unión vs AD Ceuta
|0-2
|Sin incidencias
|Atl. Astorga vs Mirandés
|1-1
|Prórroga
|Azuaga vs Leganés
|1-4
|Goleada
|Caudal Deportivo vs Real Sporting
|0-1
|Gol en el tiempo agregado 90+4
|Cieza vs Córdoba
|1-0
|Sin incidencias
|Lorca Deportiva vs Almería
|0-2
|Sin incidencias
|Navalcarnero vs Mérida AD
|2-1
|Sin incidencias
|Náxara vs Eibar
|2-4
|Sin incidencias
|Numancia vs Arenas Getxo
|3-0
|Goleada
|Portugalete vs Real Valladolid
|1-0
|8 tarjetas amarillas
|Sant Andreu vs Teruel
|1-1
|Prórroga
|Sant Just vs Mallorca
|0-2
|Roja al Sant Just desde el min 24
|Torrent vs Torremolinos
|3-0
|Roja al Torremolinos desde el min 75
|Reus FCR vs CE Europa
|1-0
|Salerm Puente Genil vs Cartagena
|0-1
|UD Ourense vs Pontevedra
|1-0
|CD Yuncos vs Rayo Vallecano
|1-3
|Ciudad de Lucena vs Villarreal
|0-2
|Quintanar del Rey vs UD Ibiza
|1-1
|Real Jaén vs Eldense
|1-3
Noticia en desarrollo...