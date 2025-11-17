La Copa del Rey ya tiene sede para su gran final

Suscríbete a nuestros canales

El Hotel Eurostars Torre Sevilla fue epicentro de un anuncio importante sobre la Copa del Rey, que compartió la propia Real Federación Española de Fútbol y que encabezó la celebración de la noticia.

La gran revelación este lunes 17 de noviembre tuvo relación con la elección del Estadio de La Cartuja como el recinto que albergue una vez más la gran final de la esta edición copera.

Y los detalles no solo quedaron apuntados a la que se está jugando actualmente, sino que acordó que se mantenga como sede al menos durante tres temporadas más.

En el acto estuvo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de la ciudad hispalense, José Luis Sanz, quienes se mostraron muy felices por la decisión y dieron la bienvenida a la extensión de esta vinculación.

Una década de la Copa del Rey en La Cartuja

Desde la temporada 2019-20 estas instalaciones han sido el lugar especial en esta instancia definitiva. Y es que, la del próximo mes de abril será nada más y nada menos que la séptima edición consecutiva en este estadio.

No obstante, en el momento de cumplirse este acuerdo serán hasta diez años seguidos en La Cartuja como epicentro principal de la final de uno de los torneos más importantes en Europa.

En todo ese recorrido los equipos más protagonistas han sido Barcelona, Real Sociedad, Betis, Real Madrid, Athletic Club, con los culés como el más ganador en ese periodo con un total de dos ediciones (2021 y 2025).

En esta nueva edición de Copa del Rey todo parece indicar que repetirán estos equipos como los candidatos a pelear el trofeo, pese a que Barcelona, Real Madrid y Athletic Bilbao aún no debutan por ser los competidores en la Supercopa de España