La vuelta de Barcelona al Camp Nou reporta altos precios para las entradas

El FC Barcelona regresará a la acción a su Spotify Camp Nou, el tiempo de espera para esto finalizó y los culés podrán volver a jugar en su casa, tal cual como lo anunciaron durante la jornada.

Esta decisión pudo ser posible para los azulgranas después de que hayan recibido del Ayuntamiento de la ciudad la licencia para la fase 1B, que otorga los permisos para un aforo de 45 mil personas.

El compromiso que protagonizará la vuelta al histórico recinto, que se mantiene en renovación hasta 2026, será ante el Athletic Club Bilbao, previsto para este sábado 22 de noviembre.

Ahora bien, en medio de la noticia, hay un tema que ha surgido en redes sociales y que se está comentando en los interesados en asistir al cotejo. Esto no es otra cosa que los precios de las entradas.

¿Cuáles son algunos de los precios para ese partido de Barcelona en el Camp Nou?

Las cifras sobre los boletos ya se conocen porque la preventa exclusiva para socios ya tuvo inicio, lo que ha dejado al descubierto los precios:

199 € en el Gol Sur segunda gradería en la parte superior.

199 en la Esquina de segunda gradería en la parte superior.

209 en Gol Sur segunda gradería en la zona inferior.

219 en la Esquina segunda gradería en la parte inferior.

223 en la primera gradería en el Gol Sur.

238 en la primera gradería en la Esquina.

269 en la segunda gradería del Lateral en la parte superior.

319 en la primera gradería del Lateral.

325 en el Lateral en segunda gradería en la parte inferior.

355 en segunda gradería del lateral en zona central y parte superior.

389 en primera gradería en el Lateral en la zona central.

399 en segunda gradería en Tribuna en la zona superior.

399 en segunda gradería en el lateral en la zona central parte inferior.

449 en primera gradería en Tribuna.

449 en segunda gradería en Tribuna en la parte inferior.

589 € en primera gradería en Tribuna en la zona central.

Ahora bien, en el sector de entradas VIP, solo se habilitaron dos alternativas: 750 € en la zona de jugadores y 1000 € al lado de la Llotja Presidencial.

Hay que añadir que el último partido que se había realizado en el Camp Nou data desde la temporada 22/23, cuando el Barcelona se llevó la victoria 3-0 ante Mallorca, cuando aún seguía siendo el viejo estadio.