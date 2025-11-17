Leyenda del Real Madrid manda mensaje a Kylian Mbappé: "Tiene que dar un paso al frente"

Suscríbete a nuestros canales

Karim Benzema, leyenda del Real Madrid y ganador del Balón de Oro, ha lanzado unas declaraciones directas sobre su compatriota Kylian Mbappé y su papel en el club blanco.

Lejos de ser un simple comentario, el ariete francés ha ofrecido una 'hoja de ruta' sobre lo que realmente significa ser el delantero referente en el Santiago Bernabéu, poniendo el foco en la mentalidad y la exigencia de los momentos cruciales.

Debe aparecer en los partidos grandes

El mensaje de Karim Benzema inicia con un tono de apoyo, reconociendo el talento innegable del parisino: "Mbappé está mucho mejor esta temporada; marcar goles no es algo nuevo para él. Ya lo hizo en el PSG, y en el Real Madrid va a marcar muchos más."

Sin embargo, el Balón de Oro 2022 inmediatamente eleva el listón, definiendo la expectativa real del club, "Lo que esperamos de Kylian es que, cuando tenga la oportunidad, marque. Así es el Real Madrid."

La clave de la declaración reside en la exigencia del momento decisivo. Benzema señaló a rivales de gran calibre, donde la presión es máxima y los espacios son mínimos, como la prueba de fuego:

"El Real Madrid lo necesita mucho, y hay partidos en los que tiene que marcar, como contra el Atlético de Madrid, el Liverpool… Son equipos que se repliegan, y él tiene que dar un paso al frente, aprovechar esas situaciones."

El objetivo es la Champions

El vínculo entre Kylian Mbappé y la ambición madridista por la Decimosexta es evidente. El ex-capitán del Madrid vincula el fichaje del francés directamente con el objetivo máximo del club:

"El Real Madrid espera a Mbappé para estos momentos, para que traiga la Champions League."

Esta es la carga de la camiseta. "Kiki" fue fichado para ser el líder que marque la diferencia en las noches europeas históricas, siguiendo la estela dejada por el propio Benzema y Cristiano Ronaldo.

Su conexión con Vini y Bellingham

Por otro lado, Karim Benzema fue enfático en desmentir que el éxito dependa únicamente de una sola figura. Recordó que el fútbol es un deporte de equipo, y la conexión entre las estrellas ofensivas es vital.

"No puede hacerlo solo. Necesita a Vini Jr., a otros jugadores… así son las cosas. Tienen que hablar. Creo que Vini Jr., Mbappé, Rodrygo (aunque no juegue mucho), Bellingham… tienen que comunicarse", afirmó el 'Gato'.