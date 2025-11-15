Real Madrid recibe buenas noticias de Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga

Suscríbete a nuestros canales

Las lesiones dentro del Real Madrid en lo que va de temporada se han convertido en un serio problema. Recientemente, Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga sufrieron molestias físicas en su estadía tras una nueva convocatoria con la selección de Francia, lo que ha generado una alta preocupación entre sus fanáticos.

Afortunadamente, tras tener estos inconvenientes, regresaron a Madrid y el equipo médico del club ya ha confirmado este sábado 15 de noviembre que no son problemas de alto riesgo y no son lesiones ni graves ni a largo plazo, según el periodista Fabrizio Romano.

Asimismo, en el club esperan que ambos futbolistas estén disponibles para el próximo sábado 23 de este mes, cuando se reanuden las acciones tras el parón de selecciones. Su presencia y disponibilidad en la plantilla son parte fundamental en el esquema de su entrenador, Xabi Alonso, gracias a lo que pueden ofrecer dentro del campo.

Mbappé y Camavinga tienen buenas noticias para el Madrid

Hay que tomar en consideración que Kylian Mbappé ha estado sufriendo de molestias en distintos lapsos de tiempo a lo largo de la temporada. Por lo tanto, han estado trabajando en mejorar esta zona en particular para que pueda continuar con su máximo rendimiento en la delantera.

En el caso de Eduardo Camavinga, las lesiones han sido una constante en los últimos años, pero gracias a un trabajo especializado con los entrenadores del club, se encuentra poco a poco encontrando nuevamente su mejor versión, con la finalidad de ganarse un nuevo rol protagónico en una plantilla que está llena de estrellas.

Finalmente, los fanáticos del Real Madrid pueden estar más tranquilos con la actividad física de Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga para las próximas semanas, en la que ambos deben dar el máximo de su rendimiento para seguir en lo más alto de la máxima categoría del fútbol español.