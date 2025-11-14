Kylian Mbappé se marcha de la selección por esta razón y vuelve a Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé ha abandonado la concentración de la selección francesa después de que los servicios médicos detectaran una inflamación en su tobillo derecho. El delantero del Real Madrid no podrá jugar el encuentro ante Azerbaiyán, previsto para esta ventana internacional.

La Federación Francesa confirmó a través de sus canales oficiales que el atacante viajará de regreso a Madrid para someterse a nuevas pruebas. El objetivo es determinar con exactitud el alcance de la lesión y decidir el tratamiento más adecuado.

Molestias que no remiten

La decisión se tomó después de que Mbappé continuara arrastrando molestias durante los últimos días de entrenamiento con su selección. Los médicos franceses consideraron que lo más prudente era evitar riesgos y permitir que el jugador se recuperara bajo supervisión del club blanco.

El Real Madrid ya está al tanto de la situación y espera recibir al futbolista para conocer de primera mano el diagnóstico. Por ahora, se mantiene la cautela a la espera de las pruebas que se realizarán en las próximas horas.

La selección francesa, por su parte, tendrá que afrontar el compromiso ante Azerbaiyán sin su máxima estrella. El cuerpo técnico confía en que la inflamación remita pronto y que Mbappé pueda reincorporarse sin contratiempos a la dinámica de ambos equipos.