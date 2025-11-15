Ferrán Torres con su gol a Georgia igualó a dos leyendas del Real Madrid en este apartado

Suscríbete a nuestros canales

Si el Mundial fuera hoy mismo España llegaría como una tromba que da miedo. Así lo certificó tras golear a Georgia 0-4 en las eliminatorias mundialistas, sin el mismísimo Lamine Yamal, Pedri y Rodri. Ahora bien, ese gran estado de forma es gracias a muchos intérpretes, como Ferrán Torres, por ejemplo, que alcanzó un logro en este partido.

El ariete fue titular para este partido y respondió con lo que mejor se le está dando hace un tiempo: el gol. El delantero anotó al 35' uno de los cuatro tantos del partido, precisamente el tercero en la cuenta general de los suyos.

Ese encuentro con el gol no fue uno más en su carrera, sino uno que le permite seguir escribiendo su nombre en las páginas históricas del combinado nacional, tras alcanzar el top 10 de máximos goleadores de 'La Roja'.

Su gol fue el número 23 (aunque Mister Chip le atribuye 24, que lo dejaría en solitario en el noveno lugar histórico), que lo iguala en este apartado con dos leyendas del Real Madrid, Sergio Ramos y Alfredo Di Stefano, y que lo deja a dos (o uno) de los 25 de Butragueño.

¿En cuántos partidos alcanzó Ferrán Torres esta cifra?

El atacante del FC Barcelona necesitó unos 51 partidos oficiales para colarse en el top 10 de goleadores españoles, un renglón que está liderado por David Villa con 59, seguido por Raúl González Blanco con 44 y Fernando 'Niño' Torres con 38.

No obstante, hay jugadores que no estarían del todo lejos para el jugador de Barcelona en el tiempo venidero si su ritmo goleador se mantiene y sus presencias con la selección también se hacen más habituales.

Por ejemplo, la distancia no es tanta con nombres como Fernando Morientes que registró 27 tantos, así como de Fernando Hierro y David Silva, ambos con 29.

Finalmente, ese gol de Ferrán Torres, más allá de lo que significa para su estadística personal, también contribuyó para dejar a su selección a las puertas de oficializar su clasificación al Mundial 2026, que se concretaría con una victoria o empate el próximo martes 18 de noviembre ante Turquía.