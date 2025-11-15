España golea a Georgia: ¿Qué le falta para clasificar al Mundial 2026 y qué debería pasar para no acceder?

Suscríbete a nuestros canales

La selección de España ganó, gustó y goleó en el Estadio Boris Paichadze, también conocido como Estadio Dinamo, ubicado en Tiflis, Georgia, justamente ante la selección de este país, que no pudo en ningún momento hacer frente a una vorágine presentada por los dirigidos por Luis de la Fuente.

El marcador del partido fue claro, porque le dio un triunfo categórico a 'La Roja' con ese 0-4, con autores muy plantados como Mikel Oyarzabal (11' y 63'), Martín Zubimendi (22') y Ferrán Torres (35').

El triunfo además tiene un sabor de boca especial para este combinado español, porque deja claro varias cosas. Una es que puede competir con un grupo amplio de jugadores, tomando en cuenta las ausencias de peso para hoy como Lamine Yamal, Pedri y Rodri.

No obstante, lo otro bien especial para los españoles es que quedaron a las puertas de su confirmación como clasificado al Mundial 2026, al que tendría que pasar una verdadera hecatombe para que no sean uno de los participantes.

España y sus opciones de quedarse fuera en la siguiente jornada

Lo dicho, la posibilidad que España no certifique su boleto a la Copa del Mundo es casi una alternativa nula, pero lo cierto es que hay un camino abierto a eso, por muy lejano que sea. De entrada, hay que decir que para que algo así pueda concretarse 'La Roja' no debería sumar contra Turquía el próximo martes 18 de noviembre.

Pero es que, aunque un inesperado revés ocurra en ese partido, la calma seguiría prevaleciendo en la acera española, dado que los turcos tendrían que firmar una diferencia de siete goles en el marcador (0-7, 1-8, 2-9, 3-10...).

Solo ese escenario enviaría a España a una repesca europea, que no tiene nada que ver con el repechaje que jugarán distintas confederaciones antes del mundial. Justamente, el europeo se disputaría con 16 selecciones UEFA, que no pudieron ser líderes de sus grupos.

Por los momentos, la selección de España ahora mismo suma 15 puntos en el Grupo E, con Turquía registrando 12 unidades, seguido por los ya eliminados Georgia (3) y Bulgaria.