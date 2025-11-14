UEFA - Eliminatorias Mundial 2026

La previa del choque de Georgia ante España, a disputarse en el Boris Paichadze Stadium mañana desde las 13:00 horas. El árbitro será Benoît Bastien.

Por

MeridianoBet
Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 11:00 am
España visita a Georgia por la fecha 5 del grupo E
A partir de las 13:00 horas, Georgia y España protagonizarán mañana su choque por la fecha 5 del grupo E de las Eliminatorias, en el Boris Paichadze Stadium.

Así llegan Georgia y España

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Georgia en partidos de las Eliminatorias

Georgia sufrió un duro golpe al caer 1 a 4 en la ultima jornada ante Turquía. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de España en partidos de las Eliminatorias

España viene de derrotar a Bulgaria con un marcador 4 a 0. ​La visita ha dejado buenas sensaciones en los últimos 3 juegos, tras ganar cada uno de ellos. Además, ha anotado 15 goles y no ha recibido ninguno en su portería.

España lleva adelante una buena campaña fuera de casa, venciendo a su oponente en cada ocasión.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 5 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y el marcador favoreció a España con un marcador de 2-0.

España lidera el Grupo E con 12 puntos y 15 goles, mientras que Georgia ocupa el tercer puesto de la tabla y suma apenas 3 unidades y 6 anotaciones.

Benoît Bastien será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fecha y rival de Georgia en el próximo partido de las Eliminatorias
  • Grupo E - Fecha 6: vs Bulgaria: 18 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
Fecha y rival de España en el próximo partido de las Eliminatorias
  • Grupo E - Fecha 6: vs Turquía: 18 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Georgia y España, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

