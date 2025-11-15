Fernando Aristeguieta habla sobre la victoria de Venezuela ante Australia

Suscríbete a nuestros canales

El pasado viernes 14 de noviembre la selección de Venezuela mostró una nueva versión de lo que puede ser en los próximos años. La Vinotinto salió al terreno de juego ante Australia, en el que terminaría ganando en los 90 minutos con un marcador final de 1-0.

Fernando Aristeguieta, técnico interino de la Vinotinto, conversó en una rueda de prensa para dar a conocer sus impresiones y análisis tras la victoria frente al conjunto australiano, en el que dejó claro que este triunfo representa algo más que un resultado, gracias a que todo parece indicar que será el inicio de una era para el conjunto criollo.

Fernando Aristeguieta habla sobre el triunfo venezolano

En sus primeras palabras, dio a conocer que está contento por lo que vio del equipo en gran parte del partido, pero sin olvidar que hay muchos detalles por mejorar. “El equipo asumió lo que se le pidió, que fuese o asumir un protagonismo del partido a través de la pelota y después tener esfuerzos rápidos para tratar de recuperar. Es decir, en general creo que fue un buen partido de fútbol. Después, analizaremos y sacaremos conclusiones mucho más eficientes para la corrección del equipo”, afirmó.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad de dar a conocer que confía en los jugadores y en la idea que desean plantearles para que salgan al terreno a dominar los partidos. “Creo que los jugadores lo están interiorizando bien y que están a gusto con esa forma de jugar, por lo que transmiten, por lo que uno siente el día a día y, bueno, lo más importante es lo que se ha visto en la cancha estos dos partidos”, destacó.

Finalmente, todo parece indicar que el cuerpo técnico de Venezuela está transformando una nueva forma de jugar y, desde el punto, tener mejores resultados positivos sin importar cuál sea el rival que tengan que enfrentar.