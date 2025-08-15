Condenan a este medio por daños a Florentino Pérez

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid informó a través de un comunicado que, el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que dictó el Juzgado de Primera Instancia 42 de Madrid en fecha del 6 de octubre de 2022, por la que se condena a El Confidencial y a su director, Ignacio Cardero, con motivo a “intromisión ilegítima en el honor del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez".

Dicha sentencia es irrevocable y también fue previamente sentenciada por la Audiencia Provincial.

El comunicado del club blanco expresa “El Confidencial publicó durante varios días de julio de 2021 una serie de audios procedentes de una conversación privada del presidente del Real Madrid grabados sin su consentimiento. En su fallo, el juez afirma que 'la forma y contenido de las emisiones demuestran que con ellas se pretendió en todo momento menoscabar la imagen pública de D. Florentino Pérez Rodríguez. Y eso, en efecto, constituye una intromisión ilegítima en su derecho al honor".

En este sentido, los extractos corresponden a una conversación privada del presidente merengue en 2006 en donde se refiere a la figura del portugués Luis Figoy otra de 2012 en la que habla sobre José María Gutiérrez 'Guti', entre otros. En palabras del propio Florentino Pérez, Figo fue uno de los jugadores que "jodieron el vestuario". En la afirmación, sobre Zidane añade que el portugués "es un hijo de puta" y le compara en cuanto a mala actitud con Raúl González.

Entre tanto, el comunicado establece “No se pretendió, pues, informar, sino orientar la opinión de los lectores del periódico y de la sociedad en general hacia una visión negativa del demandante, de descrédito hacia su persona, lo que constituye claramente un intento de desprestigio que no puede quedar amparado por la pretendida defensa al Derecho y deber de información”.

Condenados más medios por replicar audios

“Este Juzgador entiende que se ha producido una extralimitación de El Confidencialen el uso de su libertad de información, que se ha traducido en una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante” agrega la sentencia que estima “la demanda interpuesta contra el periódico El Confidencial y su director D. Ignacio Cardero, declaro que ambos codemandados han cometido intromisión ilegítima en el honor de D. Florentino Pérez Rodríguez, al haber publicado las grabaciones de audios del actor en diversas entregas en el mes de julio de 2021”.

Asimismo, se condena “Solidariamente a los mismos a la publicación de la presente sentencia en todas las ediciones digitales e impresas de los diarios As, Marca, El Confidencial, El País y El Mundo, en páginas centrales y con iguales caracteres y dimensiones que las demás noticias que en la misma página se publiquen, en el plazo de quince días naturales siguientes a su firmeza; así como al cese efectivo y permanente de la divulgación y difusión del contenido íntegro o parcial de las grabaciones de las conversaciones, prohibiéndose su reproducción total o parcial; así como a que indemnicen al actor, conjunta y solidariamente, en concepto de daños y perjuicios, en la suma de 1 euro, imponiendo, a dicha parte demandada, el pago de todas las costas procesales causadas”.