Las duras palabras de Richard Páez por la eliminación de la Vinotinto para el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela perdió una oportunidad de oro de clasificar o dar un paso importante a su primer Mundial de la historia. La selección nacional cayó de manera estrepitosa (3-6) frente a Colombia y se quedó sin opciones de avanzar a la venidera Copa del Mundo, que se jugará en Norteamérica en 2026.

Los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista no logró quedarse con uno de los seis boletos disponibles directos ni con el puesto de repesca que daba una última esperanza de soñar al magno evento del fútbol. Richard Páez, exseleccionador de la Vinotinto, expresó sus impresiones luego de la eliminación del combinado patrio en la última fecha de las Eliminatorias Conmebol.

El merideño destacó que Venezuela pasó "sin pena ni gloria" en los reciente clasificatorios mundialistas, donde no se pudo lograr el objetivo ante un formato "generoso" que le daba la oportunidad a más de la mitad de las selecciones sudamericanas que hacen vida en la Conmebol.

Palabras de Richard Páez tras la eliminación de la Vinotinto

El antiguo dirigente de la selección nacional lamentó el revés y eliminación de los venezolanos en el actual proceso eliminatorio. La oncena tricolor nunca mostró su mejor versión en los clasificatorios, pese a tener un arranque prometedor en sus primeros compromisos.

Venezuela eliminada sin pena ni gloria, demostrando que el proceso se sostuvo por el formato benevolente de otorgar sirte opciones clasificatorias y una ineficiente capacidad para jugar al juego que se llama fútbol, en el campo como en la pizarra técnico. La Vinotinto no apareció", dijo Páez en su cuenta de 'X'.

Venezuela cierra las Eliminatorias sudamericanas en el octavo puesto con 18 puntos y sin posibilidades de disputar la Copa del Mundo 2026. La tropa criolla deberá esperar cinco años para soñar con su primer Mundial entre selecciones absolutas.