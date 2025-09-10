Reacciones de los fanáticos tras la humillación de Colombia a la Vinotinto (+video)

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto sufrió la derrota más lamentable en la fútbol venezolano, luego de caer pro goleada (3-6) ante la selección de Colombia en la última jornada de las Eliminatorias Conmebol rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista dependía de sí mismo para clasificar al Mundial de Norteamérica, pero su caída y la victoria de Bolivia (1-0) ante Brasil forzaron la eliminación de los criollos. El combinado patrio terminó una oportunidad de oro de participar en su primer cita mundialista en su historia, tomando en cuenta que habían seis cupos directos y un repechaje en juego para estar en la venidera competición.

La afición no perdió tiempo en mostrar su descontento luego de la "humillación" que se vivió en el Monumental de Monagas, sede donde la Vinotinto se encontraba invicta ante de la presentación frente a los colombianos. Tristeza y decepción fueron parte de las sensaciones que se notaron en los fanáticos que se quedaron a las puertas de ver a su equipo nacional en su primera Copa del Mundo.

Fanáticos reaccionan tras la derrota de la Vinotinto

Con el resultado "tenístico" en contra de la selección nacional, los fanáticos se descargaron contra Fernando "Bocha" Batista y parte de los jugadores que estuvieron presentes en el compromisos ante los cafeteros. "Hasta el que recoge las tacos que se vaya", destacan en las impresiones de los aficionados luego de la caída en el último partidos de los clasificatorios.

Los fanáticos venezolanos resaltan a Batista como principal responsable de la eliminación de Venezuela del Repechaje mundialista, que tendrá a Bolivia como representante sudamericano y que estará peleando por un boleto a la Copa del Mundo 2026.