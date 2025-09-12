|1
|Entradas
|COL
|SD
|Sin carreras
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Freeman RF
|0-0
|0
|0
|0
|.277
|H. Goodman C
|0-0
|0
|0
|0
|.280
|J. Beck LF
|0-0
|0
|0
|0
|.267
|B. Doyle CF
|0-0
|0
|0
|0
|.243
|E. Tovar SS
|0-0
|0
|0
|0
|.263
|B. Crim 1B
|0-0
|0
|0
|0
|.000
|K. Farmer DH
|0-0
|0
|0
|0
|.223
|K. Karros 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.230
|O. Arcia 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.202
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Tanner Gordon
|0.0
|0
|0
|0
|0-0
|6.60
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Tatis Jr. RF
|0-0
|0
|0
|0
|.260
|L. Arraez 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.285
|M. Machado 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.272
|G. Sheets DH
|0-0
|0
|0
|0
|.265
|R. Laureano LF
|0-0
|0
|0
|0
|.293
|J. Merrill CF
|0-0
|0
|0
|0
|.259
|R. O'Hearn 1B
|0-0
|0
|0
|0
|.275
|J. Cronenworth SS
|0-0
|0
|0
|0
|.247
|F. Fermin C
|0-0
|0
|0
|0
|.258
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|JP Sears
|0.0
|0
|0
|0
|5-3
|5.01
|
Colorado
|
San Diego
|0
|H
|0
|0
|HR
|0
|0
|TB
|0
|0
|DEB
|0
|
Colorado
|
San Diego
|0
|K
|0
|0
|ST
|3
|0
|H
|0
|0
|BB
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Rockies
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|Padres
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
