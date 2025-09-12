Play by Play

Play by Play

TB 4
CHC 6


PIT 5
WSH 6


KC 2
PHI 8


BAL 1
TOR 6
B: 3
S: 1
O: 3
TEX 8
NYM 3
B: 0
S: 0
O: 0
CWS 0
CLE 4


DET 2
MIA 8


NYY 4
BOS 1
B: 1
S: 2
O: 3
HOU 11
ATL 3
B: 0
S: 1
O: 0
AZ 2
MIN 4
B: 1
S: 1
O: 3
STL 2
MIL 5
B: 2
S: 0
O: 1
COL 0
SD 0
B: 2
S: 2
O: 0
Pre-Game
CIN 0
ATH 0
Pre-Game
LAA
SEA
Pre-Game
LAD 0
SF 0

COL
40-107 (.272)
0
Alta 1st 0 out
0

SD
80-67 (.544)
Tyler Freeman

AL BATE

Tyler Freeman (RF)
0 - 0
JP Sears

LANZA

JP Sears
0.0 IP, 0 CL, 0 K, 5 NP
Bolas:
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3 4 5
5
Foul
Sweeper 81.9 MPH.
Rotación:0RPM
4
Foul
Four-Seam Fastball 93.5 MPH.
Rotación:1.868RPM
3
Foul
Four-Seam Fastball 93.1 MPH.
Rotación:1.901RPM
2
Bola mala
Four-Seam Fastball 92.7 MPH.
Rotación:1.847RPM
1
Bola mala
Four-Seam Fastball 94.2 MPH.
Rotación:1.916RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
- - - - - - - - 0 0 0
- - - - - - - - 0 0 0
Entradas COL SD
Sin carreras
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Freeman RF 0-0 0 0 0 .277
H. Goodman C 0-0 0 0 0 .280
J. Beck LF 0-0 0 0 0 .267
B. Doyle CF 0-0 0 0 0 .243
E. Tovar SS 0-0 0 0 0 .263
B. Crim 1B 0-0 0 0 0 .000
K. Farmer DH 0-0 0 0 0 .223
K. Karros 3B 0-0 0 0 0 .230
O. Arcia 2B 0-0 0 0 0 .202




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Tanner Gordon 0.0 0 0 0 0-0 6.60
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 0-0 0 0 0 .260
L. Arraez 2B 0-0 0 0 0 .285
M. Machado 3B 0-0 0 0 0 .272
G. Sheets DH 0-0 0 0 0 .265
R. Laureano LF 0-0 0 0 0 .293
J. Merrill CF 0-0 0 0 0 .259
R. O'Hearn 1B 0-0 0 0 0 .275
J. Cronenworth SS 0-0 0 0 0 .247
F. Fermin C 0-0 0 0 0 .258




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
JP Sears 0.0 0 0 0 5-3 5.01

Colorado
San Diego
0 H 0
0 HR 0
0 TB 0
0 DEB 0

Colorado
San Diego
0 K 0
0 ST 3
0 H 0
0 BB 0
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 82 64 .562 - W4
Padres 80 67 .544 2.5 W1
Giants 74 72 .507 8.0 L1
D-backs 73 74 .497 9.5 W1
Rockies 40 107 .272 42.5 L6
Probabilidad de ganar
50 %
1 parte alta
(B:2 S:2 O:0)

Colorado 0 - 0 San Diego
Datos del encuentro
Estadio: Petco Park
Localidad: San Diego, California
El clima: Partly Cloudy, 72 ºF
Capacidad: 40.222
Árbitros:
Home Plate: Todd Tichenor
1era base: Nestor Ceja
2da base: James Jean
3era base: Adam Hamari
Colorado Rockies
40-107 (.272)
0
Alta 1st
0 out
0
San Diego Padres
80-67 (.544)
Probabilidad de ganar
50 %
1 parte alta (B:2 S:2 O:0)

Colorado 0 - 0 San Diego

Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Rockies - - - - - - - - 0 0 0
Padres - - - - - - - - 0 0 0
Entradas COL SD
Sin carreras
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 82 64 .562 - W4
Padres 80 67 .544 2.5 W1
Giants 74 72 .507 8.0 L1
D-backs 73 74 .497 9.5 W1
Rockies 40 107 .272 42.5 L6
Datos del encuentro
Estadio: Petco Park
Localidad: San Diego, California
El clima: Partly Cloudy, 72 ºF
Capacidad: 40.222
Árbitros:
Home Plate: Todd Tichenor
1era base: Nestor Ceja
2da base: James Jean
3era base: Adam Hamari

