Leonardo Villalobos habla de la propuesta indecente que recibió en un canal de TV

Leonardo Villalobos, es uno de los presentadores más importantes y reconocidos del país, por muchos años estuvo al frente del imbatible “Súper Sábado Sensacional”, “Portadas” y animó en varias ocasiones el Miss Venezuela. Sin embargo, en un momento de su carrera recibió una propuesta extraña.

El criollo sostuvo una entrevista con José Gregorio Gremo, que saldrá mañana domingo 14 de septiembre por la señal de Canal I, hablando de toda su extensa carrera.

En un pequeño adelanto posteado en Instagram, el zuliano habla sin filtros de la propuesta que le hizo un hombre en el canal RCTV.

Un Leonardo honesto

Villalobos narra que un señor trunco en muchas ocasiones su trabajo en el cerrado canal, ya que jamás correspondió a las invitaciones a comer que le realizó.

Sin mencionar el nombre, dijo que le ofreció trabajo a cambio de amor, con dos invitaciones abiertas a cenar en la intimidad de su hogar. Situación que jamás aceptó.

“Yo con un hombre solo en una casa no voy a comer. Y me negué y me hizo la cruz”, comenta sin pelos en la lengua.

Gran ayuda

En este sentido, el criollo de 55 años y familiar del fallecido actor Daniel Alvarado, revela que recibió el apoyo en su momento del escritor Julio César Mármol, que se impuso para que Leo estuviese en los proyectos televisivos.

“Julio conocía toda la situación y me ayudaba, y se enfrentaba. Me pusieron la piedra y más nunca”, dijo en el adelanto.