El día que el fallecido Eduardo Serrano peleó por el amor de Lila Morillo

Tras la muerte del actor venezolano Eduardo Serrano, múltiples figuras del gremio artístico han utilizado las redes para compartir momentos vividos con el galán. Entre ellas la cantante, actriz y compositora Lila Morillo, quien posteó en Instagram un hermoso video y mensaje.

Duro mensaje

La artista recordó un momento de conexión que vivió con el caraqueño en el video musical del tema “AHORA”, en el que Eduardo peleaba el amor de Morillo, con otro hombre.

Ambos aparecen muy elegantes, intercambiando miradas y caricias. Lila aseveró que Serrano siempre estará en su memoria y corazón por lo generoso que fue.

“Fuiste amigo, un gran compañero, excelencia, entrega, compromiso, arte y talento. Querido Eduardo. Gracias, por tanto, por tu legado, tu huella imborrable. En nuestra industria, en nuestro país y todos los corazones dejas un vacío. Dios te reciba en su gloria, te vamos a extrañar”, escribió “La Maracucha de oro”

La publicación despertó comentarios de condolencias para los familiares de Serrano, en especial para Magaly, la hija que el artista tuvo con la cantante y actriz Mirtha Pérez.

Conexión entre familia

A la publicación de Lila respondió su hija mayor Liliana Rodríguez, quien lamentó la pérdida e informó que pudieron hablar con Mirtha días antes de la muerte de Eduardo.

“Que gran pérdida madre. Qué bueno que pudiste hablar con Mirtha….. antes de la despedida”, escribió en Instagram.

El actor falleció a los 82 años, en Miami, Estados Unidos, tras una dura lucha en contra el cáncer de pulmón.