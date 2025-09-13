Sistema Patria: ¿Quiénes reciben bonos en Venezuela hasta hoy 13 de septiembre? Aquí detalles

El Sistema Patria es una plataforma digital oficial en Venezuela que permite a los ciudadanos acceder a bonos sociales y subsidios estatales. Para participar, se requiere estar registrado con datos personales actualizados y contar con el Carnet de la Patria, incluido su código QR, que sirve para verificar la identidad.
NOTAS RELACIONADAS
Bonos que se han activado recientemente a través del Sistema Patria
Hasta el 13 de septiembre, se han activado pagos de varios bonos dirigidos especialmente al sector estudiantil. Entre ellos:
-
Beca Universitaria: monto de 840,60 bolívares para estudiantes de nivel superior.
-
Beca de Enseñanza Media: monto de 566,60 bolívares para estudiantes de ciclo básico y diversificado.
Estos bonos se han comenzado a pagar de forma progresiva durante la semana del 9 al 13 de septiembre, según los reportes oficiales.
Cómo saber si eres beneficiario
Para saber si un bono está disponible para ti, debes:
-
Iniciar sesión en la Plataforma Patria con tu usuario y contraseña.
-
Verificar los mensajes de texto enviados al número que tienes registrado, ya que la plataforma suele notificar por SMS si tienes un bono activo.
-
Revisar la sección “Protección Social” de tu cuenta para ver si ese beneficio aparece como activo.
Pasos para cobrar los bonos
Si confirmas que tienes un bono activo, estos son los pasos usuales para cobrarlo:
-
Entra a la Plataforma Patria o a la aplicación vePatria.
-
Ubica la sección de Protección Social para aceptar el bono.
-
Si el bono requiere acción, haz clic en “Aceptar” para autorizar que el monto sea asignado a tu monedero.
-
Ir a Monedero y, si deseas retirar los fondos, seleccionar “Retiro de fondos”.
-
En “Retiro de fondos”, define el monto a retirar, selecciona a qué destino se enviará (por ejemplo, cuenta bancaria) y acepta los términos.