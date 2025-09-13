Sistema Patria: ¿Quiénes reciben bonos en Venezuela hasta hoy 13 de septiembre? Aquí detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria es una plataforma digital oficial en Venezuela que permite a los ciudadanos acceder a bonos sociales y subsidios estatales. Para participar, se requiere estar registrado con datos personales actualizados y contar con el Carnet de la Patria, incluido su código QR, que sirve para verificar la identidad.

Bonos que se han activado recientemente a través del Sistema Patria

Hasta el 13 de septiembre, se han activado pagos de varios bonos dirigidos especialmente al sector estudiantil. Entre ellos:

Beca Universitaria : monto de 840,60 bolívares para estudiantes de nivel superior.

Beca de Enseñanza Media: monto de 566,60 bolívares para estudiantes de ciclo básico y diversificado.

Estos bonos se han comenzado a pagar de forma progresiva durante la semana del 9 al 13 de septiembre, según los reportes oficiales.

Cómo saber si eres beneficiario

Para saber si un bono está disponible para ti, debes:

Iniciar sesión en la Plataforma Patria con tu usuario y contraseña. Verificar los mensajes de texto enviados al número que tienes registrado, ya que la plataforma suele notificar por SMS si tienes un bono activo. Revisar la sección “Protección Social” de tu cuenta para ver si ese beneficio aparece como activo.

Pasos para cobrar los bonos

Si confirmas que tienes un bono activo, estos son los pasos usuales para cobrarlo: