¡Jornada especial del Carnet de la Patria! Sepa la fecha, hora y lugar para asistir

El Movimiento Somos Venezuela anunció una jornada especial del Carnet de la Patria que se llevará a cabo en el estado Bolívar, dicho operativo busca atender directamente a los ciudadanos que necesitan realizar trámites vinculados al Sistema Patria, con el fin de mantener al día sus datos y garantizar el acceso a beneficios sociales.

Lugar y fecha del operativo especial para el Carnet de la Patria

La actividad tendrá lugar en la Sala de Autogobierno de la Comuna Juan Camejo, situada en la parroquia Chirica, municipio Ciudad Guayana. La jornada fue pautada para hoy jueves 28 de agosto desde las 8:00 de la mañana, con el objetivo de recibir a los usuarios en horario temprano y ofrecer atención personalizada.

Servicios disponibles en la jornada

Los asistentes contarán con la posibilidad de realizar distintos procedimientos relacionados con el Carnet de la Patria, entre ellos:

Registro de nuevos usuarios.

Actualización de datos personales.

Certificación de números telefónicos.

Recuperación de accesos a la plataforma Patria.

Las autoridades recomiendan a quienes acudan a la jornada llevar su cédula de identidad vigente, así como la información de contacto que deseen certificar, de esta manera, se agilizarán los trámites y se evitarán retrasos durante el operativo.

Este tipo de iniciativas representa una oportunidad para los ciudadanos que han tenido dificultades al ingresar al sistema o que requieren actualizar información clave, con estas jornadas, se facilita la gestión de trámites que, en ocasiones, resultan complicados cuando se hacen únicamente en línea.