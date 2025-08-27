México: Requisito obligatorio para registrarte en la Beca Benito Juárez y Rita Cetina

Suscríbete a nuestros canales

A partir del inicio del ciclo escolar 2025-2026 en Tlaxcala, los estudiantes que deseen inscribirse a la Beca Benito Juárez (nivel medio superior) o a la Beca Rita Cetina (nivel básico) deberán contar obligatoriamente con la Llave Mx. Esta herramienta digital, creada por el Gobierno Federal, permite agilizar el registro y proteger los datos personales de los beneficiarios.

La Llave Mx funciona como una identidad digital segura que facilita la inscripción a programas sociales sin necesidad de acudir físicamente a bancos o instituciones. Además, esta cuenta puede utilizarse para otros trámites futuros, evitando que los estudiantes creen nuevos registros en cada proceso educativo o social.

Documentos necesarios para registrarse

Para crear la Llave Mx, los solicitantes deben contar con:

CURP certificada.

Datos personales y de contacto (correo electrónico y teléfono).

Dirección completa de residencia.

Contraseña segura para la cuenta digital.

Para registrarse en las becas Benito Juárez y Rita Cetina, se requieren también:

Identificación oficial vigente del tutor.

Acta de nacimiento del estudiante.

CURP certificadas del estudiante y del tutor.

Comprobante de domicilio reciente.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Comprobante de estudios digitalizado.

Montos y beneficios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez

Los programas buscan apoyar la educación y prevenir la deserción escolar, por su parte, la Beca Rita Cetina está destinada a alumnos de nivel básico, mientras que la Beca Benito Juárez beneficia a estudiantes de bachillerato y preparatoria. Ambos programas otorgan un apoyo bimestral de 1,900 pesos, depositado directamente en la tarjeta de Bienestar del beneficiario.

Registro y asistencia para estudiantes

El registro comenzará en septiembre de 2025, coincidiendo con el inicio de clases. Los alumnos que no puedan completar el proceso en línea pueden comunicarse con el Centro de Atención para el Bienestar al 079, disponible las 24 horas, o acudir a las sedes de PILARES distribuidas en la Ciudad de México para recibir apoyo presencial.