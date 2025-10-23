Premios Billboard 2025: celebridades llegan a la alfombra roja

Suscríbete a nuestros canales

La gran noche de la música latina llegó con los Premios Billboard 2025, en donde cientos de estrellas han pasado por la alfombra azul desde el magnífico James L. Knight Center de Miami y bajo la señal de Telemundo.

Para estas premiaciones se toman en cuenta los datos de las listas semanales de Billboard. Por ello, para que el artista sea galardonado es necesario que haya destacado en los charts.

Celebridades en los Premiso Billboard 2025

Las celebridades más destacadas del momento llegan a la alfombra de los Billboard Latin Music Awards 2025:

Elvis Crespo

Isabella Ladera

Kapo

Kenia Os y Peso Pluma

Elizabeth Gutiérrez

Danny Ocean