Premios Billboard 2025: celebridades llegan a la alfombra roja

Esta noche desde el  James L. Knight Center de Miami se celebra lo mejor de la música latina 

Kleimar Reina
Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 07:36 pm
Premios Billboard 2025: celebridades llegan a la alfombra roja
Premios Billboard 2025 / Cortesía
La gran noche de la música latina llegó con los Premios Billboard 2025, en donde cientos de estrellas han pasado por la alfombra azul desde el magnífico James L. Knight Center de Miami y bajo la señal de Telemundo.

Para estas premiaciones se toman en cuenta los datos de las listas semanales de Billboard. Por ello, para que el artista sea galardonado es necesario que haya destacado en los charts.

Celebridades en los Premiso Billboard 2025

Las celebridades más destacadas del momento llegan a la alfombra de los Billboard Latin Music Awards 2025:

Elvis Crespo

Isabella Ladera

Kapo 

Kenia Os y Peso Pluma 

Elizabeth Gutiérrez

Danny Ocean

