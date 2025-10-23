Gloria Trevi se desmorona al hablar de la muerte de su hija

Suscríbete a nuestros canales

La icónica cantante mexicana, Gloria Trevi, vivió un momento de profunda emotividad al ser cuestionada sobre la pérdida de su hija, Ana Dalay, quien falleció tristemente a solo unas semanas de haber nacido.

Durante la presentación de su docuserie “La Trevi Sin Filtro”, la intérprete de “Con los ojos cerrados” se derrumbó y confesó que, aún no supera el dolor de haber perdido a su único retoño, quien nació el 10 de octubre de 1999.

El doloroso relato de Gloria Trevi

“No creo que haya una madre que haya perdido un hijo y te diga que lo superó. No se supera, pero sigues adelante”, respondió a la prensa. El quiebre se produjo en la conferencia de prensa ante los medios, evidenciando que, para Gloria Trevi, ese dolor forma parte de su día a día.

Cada 10 de octubre, la artista celebra lo que ella considera “26 años de que ella está en mi existencia”. Aunque la bebé no vivió más que unas semanas, Trevi asegura que ella acompaña su vida desde entonces. “Yo voy al cine con mis hijos y siento que ella va conmigo”, expresó.

La misteriosa muerte de Ana Dalay

El fallecimiento de Ana Dalay ocurrió en el contexto de una huida de autoridades por parte de Gloria y su entonces pareja, el productor musical Sergio Andrade en Brasil, en medio de acusaciones de secuestro, corrupción y abuso.

Se menciona que la causa oficial habría sido el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) y que existieron irregularidades en el manejo del caso. En entrevistas anteriores, la estrella mexicana ha contado que, su entonces pareja le aseguró que el cadáver fue llevado al hospital y luego sepultado.

“Cuando hablé con la persona a la que el tipo (Sergio Andrade) le pidió que se llevara a mi hija, él me dijo ‘la llevé a un hospital, le hicieron su acta de defunción’. Me dijo que había muerto de muerte de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano, que me iba a llevar”, dijo.