Nike pierde su valor a nivel mundial

La consultora Interbrand publicó su informe anual Best Global Brands 2025, el cual detalla como es el crecimiento de las 100 marcas más valiosas del mundo y refleja cómo han respondido a los desafíos competitivos y a las dinámicas del mercado. Entre ellas Nike, la cual sigue en caída en el emblemático ranking.

Cuánto perdió Nike en un año

Según la consultora, Nike mantiene su cotización a la baja por segundo año consecutivo, la multinacional norteamericana perdió un 26% de su valor del mercado al momento de la publicación del informe, debido al crecimiento de marcas más pequeñas que se han diversificado. Pese a la caída, la empresa es la mejor valorada del renglón de moda y calzado deportivo.

Cuál es su puesto en el planeta

Nike facturó unos 33.700 millones de dólares y se desplomó hasta el puesto 23º del ranking de las 100 empresas con mayor valor en toda la industria global. En el informe del año pasado de Interbrand ocupaba el puesto 14º con un valor estimado de 45.400 millones, mientras en 2023 aparecía como la 9ª empresa más poderosa del mundo gracias a su valoración de 53.800 millones.

Su descenso de 14 puestos en el ranking en los dos últimos años, es el mayor entre las 25 primeras compañías de todo el mundo, clasificación que es liderada por Apple con unos increíbles 470,9 mil millones de dólares.

Clasificación del Top 50 de Interbrand