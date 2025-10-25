Hipismo

Hinava: Así quedaron los resultados de las carreras de 25-10-2025

La jornada contó con una programa de nueve competencias que incluyó una prueba selectivas en el óvalo del Cabriales 

Gustavo Mosqueda
Sabado, 25 de octubre de 2025 a las 05:27 pm
Hinava: Así quedaron los resultados de las carreras de 25-10-2025
Foto: X @OficialHinava.
La reunión número 21 de la temporada hípica en el Hipódromo Nacional de Valencia se realizó este sábado 25 de octubre del 2025, con una programación de nueve competencias, donde se cumplió una nueva edición del Clásico "Arturo Michelena" para yeguas de tres y más años, en distancia de 1.800 metros, cuya victoria se la llevó Paprika.

El juego del 5y6, recolectó  Bs 28.636.940,00 para convertirse en el décima novena jornada con monto récord en recaudación de la temporada.

Ganadores: Carreras  Destacados Reunión 21

El jinete profesional Omar Guedez fue el más destacado de la tarde sabatina al conseguir tres victorias por intermedio de Money Set en la segunda válida, Center Middle en la tercera válida y la yegua Gran Maritza Ka en el sexta válida para el 5y6 Nacional. 

Por su parte el entrenador, José Jaramillo se destacó en la jornada del 5y6 valenciano de la reunión 21 con cuatro victorias: North Music en la primera válida, Money Set en la segunda válida, Center Middle en la tercera válida y Gran Maritza Ka en la sexta válida.

A continuación mostramos los resultados completos de la jornada sabatina en el óvalo carabobeño: 

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Stella Cadente (8). 53 Jaime Lugo. 55,35
2 Miss Friend (6). 50 W.Véliz.       -
3 Endora (5). 53 F.Quevedo.       -
4 Explosiva (2). 53,5 Ale.Briceño       -
5 Queen Aitana (3). 50 J.Rijo        -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 55,35. Place: 55,00 y 153,36. Exacta: 207,26. Trifecta: 197,57. Superfecta: 261,94.

 

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Marrakech (5). 55 Maykol Ibarra. 82,01
2 Luz del Valle (2). 53 J.Moncada.       -
3 Pluma Blanca (9). 55 J.Lugo Jr.       -
4 Lady Pianist (6). 55 J.D.Calicho.       -
5 La Viva (7). 53 Y.Caguado       -

Entrenador: Edwin Pimentel. Ganador: 82,01. Place: 68,91 y 56,67. Exacta: 153,23. Trifecta: 111,21. Superfecta: 521,63. Ret: 1 y 8.

 

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 117.4

Clásico "Arturo Michelena"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Paprika (3). 56 Jaime Lugo. 55,00
2 Magical Song (2). 55 Ale.Briceño      -
3 Flecha Montón (6). 56 J.Lugo Jr.      -
4 Brianna (1). 54 F.Quevedo.      -
5 Queen of South (4).  56 H.Medina. -

Entrenador: Salvador Giordano. Ganador: 55,00. Place: 55,00 y 154,56. Exacta: 266.96. Trifecta: 745.75. Superfecta: 1.148,28.

 

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 North Music (12). 55 Hemirxon Medina. 171,50
2 American White (7). 55 W.Véliz.      -
3 Mr. Oli (10). 54 R.Osorio.      -
4 Strength Roma (4). 55 K.Perfecto      -
5 Big Tito (6). 53 Ale.Briceño      -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 171,50. Place: 97,51 y 60,21. Exacta: 267,89. Trifecta: 7.561,77. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 224,16. Pool de 4: 384,05. Ret: 8.

 

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Money Set (3). 55 Omar Guedez. 105,52
2 Tools Time (5). 53 Ale.Briceño.     -
3 King Twitter (4). 54 J.Vásquez.     -
4 Del Capi (6). 54 R.Vera.     -
5 Bombay (7). 54 Os.Martínez     -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 105,52. Place: 56,50 y 143,16. Exacta: 516,76. Trifecta: 1.023,74. Superfecta: 3.597,45. Doble Perfecta: 1.665,59. 

 

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Center Middle (1). 54 Omar Guedez. 75,87
2 Stockton (10). 51 J.Moreno.     -
3 Francois (4). 50,5 J.Moncada.     -
4 Vicdavalillo (8) 55 Fra.Velásquez.     -
5 Money Gram (3) 54 Y.León.     -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 75,87. Place: 76,17 y 375,05. Exacta: 483,35. Trifecta: 959,43. Superfecta: 706,64. Ret: 2.

 

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 00.0

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Susurro (6). 53 Alejandro Briceño. 72,72
2 Khabib (8). 50 J.D.Calicho.      -
3 Mr Bolinge (11). 54 J.G.Hernández.      -
4 Thunder King (1). 53 F.Quevedo.      -
5 El Gran Luis (7). 50 W.Véliz.      -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 72,72. Place: 94,82 y 265,55. Exacta: 832,24. Trifecta: 7.430,02. No hubo Superfecta. Ret: 2.

 

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Ajilado (2) 53 Alejandro Briceño. 1.947,66
2 Soldado del Rey (9) 55 F.Quevedo.      -
3 Forzesco (3) 55,5 J.G.Hernández.      -
4 King Bulbs (5) 54,5 H.Medina.      -
5 Catire Jr. (8) 52 Fra.Velásquez-      -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 1.947,66. Place: 141,85 y 62,78. Exacta: 3.271,05. Trifecta: 7.173,45. Superfecta: 8.334,95.

 

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Gran Maritza Ka (9).  55 Omar Guedez. 75,23
2 Mariecurie (11). 55 J.G.Hernández.      -
3 Cara Mía (1). 53 K.Perfecto.      -
4 Estrella Morena (5) 53 W.Véliz      -
5 Refinada (10) 55 S.Yanez.      -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 75,23. Place: 55,00 y 68,45. Exacta: 182,30. Trifecta: 1.112,18. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 4.729,13. Súper Pool de 4: 35.198,68. No hubo Doble Perfecta. 5y6 (8377) boletos con 5 que pagan Bs. 473,80 c/u. (124) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 123.463,53 c/u. Loto Hípico: 329,64. Ret: 3 y 8.

