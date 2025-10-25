Por décima novena ocasión consecutiva se establece récord en el monto sellado del 5y6 en Valencia

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 21 de la temporada 2025 en el hipódromo de Valencia se realiza este sábado 25 de octubre con una programación de nueve carreras, con una selectiva que lleva por nombre Clásico “Arturo Michelena” lo que fue una victoria para la tordilla Paprika y el juego del 5y6 nacional con nuevo monto récord inició a partir de la cuarta carrera.

Ganadores: Nuevo récord 2025 Valencia

La primera competencia se realizó y tuvo como ganador, a la yegua Stella Cadente, con la monta de Jaime “Pocho” Lugo, y el entrenamiento de Jesús Carfunjo Arteaga, el cual resultó ser la gran aspirante de las pruebas no válidas, al pagar un monto de Bs 55,35 por concepto de ganador.

Por su parte, en la segunda prueba, se corrió en distancia de 1.300 metros y la ganadora fue para Marrakech, conducida por el jinete Maykol Ibarra, y presentada por Edwin Pimentel, quien derrochó toda su clase para ganar. El dividendo en taquilla por concepto de ganador fue de Bs.82,01.

En la tercera prueba, se corrió el Clásico “Arturo Michelena”, en distancia de 1.800 para yeguas de tres y más años, donde la seisañera Paprika, con su jockey habitual Jaime “Pocho” Lugo que reapareció luego de 42 días sin correr fue la victoriosa de está selectiva, la cual dejó crono de 117.4.

Mientras, el inicio del juego del 5y6 nacional, se dio la Condicional de Reclamo para caballos de tres y más años, ganadores sin límites. En esta prueba válida se llevó el triunfo North Music conducido por Hemirxon Medina, en yunta con José Jaramillo.

Décimo noveno récord consecutivo: Montos 5y6 nacional

El monto exacto es de Bs.28.636.220,00, de los cuales, se van a repartir para los que acierten con cinco ejemplares, Bs. 4.009.070,80 y para los que acierten los seis de la fama, el monto a repartir es de Bs. 15.463.558,80.