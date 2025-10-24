¡Retiro de última hora! El 5y6 de Hinava pierde un nuevo ejemplar para la jornada sabatina

Suscríbete a nuestros canales

La jornada número 21 será este sábado 25 de octubre en el Hipódromo Nacional de Valencia, donde los aficionados hípicos disfrutarán de un programa interesante de nueve competencias, a partir de la 1:15 de la tarde.

La carrera más interesante de la jornada sabatina es el Clásico “Arturo Michelena”, a disputarse a la altura de la tercera del programa, en distancia de 1.800 metros y contará con una nómina de seis yeguas de tres y más años además de la premiación especial adicional de $20.000.

Nuevo retiro: 5y6 nacional Hinava Caballos

La tarde de este viernes 24 de octubre, se dio a conocer, a través de, sus diferentes redes sociales del óvalo del Cabriales, la información de un nuevo ejemplar que no se dará de la partida para la programación del 5y6 valenciano.

Se trata de un purasangre que iba a participar en la cuarta válida en un lote de caballos de 3 y más años, ganadores de tres carreras (A excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros.

The Isaac (número 2) que venía de arribar en el tercer lugar en su más reciente con la monta de José Gilberto Hernández y para esta ocasión seria montado por Omar Guedez y un hándicap de 53.5 kilos.

Motivo del retiro: The Isaac 5y6 Hinava

Mediante la información del INH, el motivo por el cual fue retirado The Isaac, el castaño de ocho años presentó Estado Febril y de esta manera dicho ejemplar se une a los tres retiros que fueron anunciados con anterioridad.