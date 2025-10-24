Yangervis Solarte ya tiene fecha para unirse a Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Después de una primera presentación donde se consolidó como uno de los bateadores más productivos, Yangervis Solarte volverá a uniformarse con los Tiburones de La Guaira en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El tercera base se pondrá a disposición del equipo en el segundo mes de la ronda regular de la pelota criolla, donde buscará contribuir a la causa de los guairistas, que intentarán regresar al Round Robin en la 2025-26. El experimentado infielder se incorporará a las filas del equipo el próximo 15 de noviembre, de acuerdo con el reporte de Tiburones Report.

Solarte llegará un mes después de haber iniciado las acciones en el béisbol venezolano con el objetivo de aportar su veteranía a la organización. En este inicio de campaña, Tiburones de La Guaira se encuentra en el cuarto puesto con récord nivelado de tres triunfos y tres reveses.

Números de Yangervis Solarte con Tiburones

El antesalista tuvo un desempeño de altura en su primer año con la novena de La Guaira, afianzándose como uno de los peloteros más remolcadores de la liga con promedio la bate de .320, 40 impulsadas, 34 anotadas, ocho jonrones, 62 hits, .380 en porcentaje de embasado (OBP), .505 de slugging y un OPS de .885 en 50 partidos jugados.

Ya di una fecha a la Gerencia para estar con el equipo, 15 de noviembre”, dijo el pelotero en una entrevista a 94.1 FM, según Tiburones Report.

Su desempeño en la 2024-25 le permitió participar en el Round Robin de la pelota criolla con Navegantes del Magallanes, equipo al que llegó a ser ficha, pero que nunca pudo ver acción en el circuito invernal. Su presencia en el diamante será vital en los aspiraciones de los salados en la vigente zafra de la LVBP.