LVBP: Magallanes espera dos incorporaciones de cartel grandesligas en los próximos días

La temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ha iniciado de manera realmente negativa para los Navegantes del Magallanes. Si bien el equipo de Eduardo Pérez posee nombres de muchísimo cartel en su roster, la realidad es que, en los primeros cinco compromisos, no han podido engranar de la manera en la que se esperaba.

El conjunto carabobeño ha gozado de muy buenas actuaciones por parte de su cuerpo de lanzadores, sin embargo, la ofensiva no ha podido mostrarse al mismo nivel, y de hecho ha sido la peor de todo el circuito en estos primeros compases del año.

Sin embargo, la zafra todavía es sumamente joven, y en los Navegantes del Magallanes saben que tienen tiempo de sobra para empezar a tomar el rumbo que se espera de ellos. Por eso, los filibusteros responderán muy pronto al mal momento con la incorporación de dos piezas con experiencia en las Grandes Ligas: Diego Castillo y José Suárez.

Dos piezas de peso para La Nave

Y es que, en conversación con el periodista Jesús Ponte, el gerente deportivo del Magallanes, Federico Rojas, reveló que los turcos esperan en los próximos días las incorporaciones de Diego Castillo, infielder de Kansas City, y José Suárez, abridor zurdo de los Bravos de Atlanta.

Según la información publicada por el ya mencionado colega, Diego Castillo se incorporaría a al disciplina naviera entre el domingo 2 y el lunes 3 de noviembre, con miras a debutar, posiblemente, el martes 4 de noviembre, ante los Bravos de Margarita en Valencia.

Por otro lado, el plan con José Suárez es que realice su primera apertura con los Navegantes del Magallanes el sábado 15 de noviembre, ante los Tigres de Aragua, también en el José Bernardo Pérez de Valencia.