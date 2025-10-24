Balbino Fuenmayor vivió su mejor noche en la LVBP ante Águilas

Suscríbete a nuestros canales

La jornada del jueves 23 de octubre en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional tuvo solo un compromiso, pero vaya que dejó una gran cantidad de historias para contar. En el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, de Puerto La Cruz, Caribes de Anzoátegui logró una sensacional victoria ante las Águilas del Zulia, por pizarra de 19-4.

El equipo dirigido por Asdrúbal Cabrera mostró una faceta que de momento no había aparecido con tanta fuerza: la ofensiva. Y es que los bates cariberos se mostraron encendidos ante el pitcheo zuliano, comandados por una noche mágica del gran referente que tiene "La Tribu" actualmente: Balbino Fuenmayor.

"Balbineitor" fue la clave para que los Caribes de Anzoátegui le pasaran por encima a las Águilas del Zulia, al mostrarse sólido en cada una de sus apariciones al plato, al punto de que el oriundo de Valencia vivió su primera noche perfecta de cinco turnos en la LVBP.

El intratable Balbino Fuenmayor

En el duelo ante Águilas del Zulia en el "Chico" Carrasquel, Balbino Fuenmayor alineó como bateador designado y cuarto en el lineup del equipo que dirige Asdrúbal Cabrera. Su rendimiento con el madero fue sencillamente espectacular y sobresaliente.

Fuenmayor consumió cinco turnos al bate, y de manera sensacional, fue capaz de conectar precisamente cinco inatrapables, que se dividieron en cuatro sencillos y un doble. Del mismo modo, la gran figura de Caribes logró impulsar cinco carreras para la causa de "La Tribu", siendo el toletero que más remolcó de su equipo.

Esta gran noche ante el Zulia permitió que Balbino Fuenmayor subiera sus números de la temporada a .357/.400/.607/1.007, además, llegó a 10 impulsadas en el año, para ocupar la segunda plaza del campeonato en este renglón, solo superado por Yonathan Perlaza, quien tiene 11. Un inicio formidable del gran referente caribero.