LVBP

Estos son los juegos pautados para este viernes, 24 de octubre, en la LVBP

Todos los conjuntos volverán a la acción luego de una jornada reducida

Por

Meridiano

Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 10:20 pm
Estos son los juegos pautados para este viernes, 24 de octubre, en la LVBP
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Mañana es viernes y en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional lo saben, por ende, prepararon una jornada completamente prometedora y a continuación, te mostraremos los enfrentamientos que se llevarán a cabo en las distintas plazas.

NOTAS RELACIONADAS

En esta fecha todas las franquicias vuelven a la acción, luego de un día jueves donde solamente se midieron las Águilas del Zulia contra los Caribes de Anzoátegui.

Juegos para este viernes en la LVBP:

- En el Antonio Herrera Gutiérrez: Navegantes del Magallanes (Zach Plesac) vs Cardenales de Lara (por definir) 7:00pm.

- En el Universitario: Leones del Caracas (Erick Leal) vs Tiburones de La Guaira (por definir) 7:00pm

- En el Alfonso Chico Carrasquel: Águilas del Zulia (por definir) vs Caribes de Anzoátegui (Rafael Marcano) 7:00pm

- En el José Pérez Colmenares: Bravos de Margarita (por definir) vs Tigres de Aragua (Nick Struck) 7:00pm.

Para muchos, el encuentro más interesante será el de Caracas contra La Guaira, en un choque que marcará el debut del lanzador Erick Leal en esta campaña.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Shohei Ohtani Fórmula 1
Jueves 23 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol