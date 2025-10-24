Estos son los juegos pautados para este viernes, 24 de octubre, en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Mañana es viernes y en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional lo saben, por ende, prepararon una jornada completamente prometedora y a continuación, te mostraremos los enfrentamientos que se llevarán a cabo en las distintas plazas.

En esta fecha todas las franquicias vuelven a la acción, luego de un día jueves donde solamente se midieron las Águilas del Zulia contra los Caribes de Anzoátegui.

Juegos para este viernes en la LVBP:

- En el Antonio Herrera Gutiérrez: Navegantes del Magallanes (Zach Plesac) vs Cardenales de Lara (por definir) 7:00pm.

- En el Universitario: Leones del Caracas (Erick Leal) vs Tiburones de La Guaira (por definir) 7:00pm

- En el Alfonso Chico Carrasquel: Águilas del Zulia (por definir) vs Caribes de Anzoátegui (Rafael Marcano) 7:00pm

- En el José Pérez Colmenares: Bravos de Margarita (por definir) vs Tigres de Aragua (Nick Struck) 7:00pm.

Para muchos, el encuentro más interesante será el de Caracas contra La Guaira, en un choque que marcará el debut del lanzador Erick Leal en esta campaña.