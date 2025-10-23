Destruyen en redes sociales a animador venezolano por cambiar su acento

Suscríbete a nuestros canales

El animador venezolano Jordan Mendoza ha sido foco de ataques en redes sociales por cambiar su acento venezolano en México, país en donde llegó pisando fuerte como parte del reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

El exconductor de “Portadas” tiene poco menos de tres meses de haber llegado al país azteca para expandir su talento e incursionar en la televisión mexicana. Sin embargo, con poco tiempo su acento se fue distorsionando lo que causó una gran indignación en sus seguidores venezolanos.

Aunque Jordan Mendoza no hecho frente a las críticas por su nueva forma de hablar, los usuarios sí han ido en su contra con fuertes comentarios.

“En Venezuela salen muchos pasteleros”, “Que ridículo se ve eso”, “Se le olvidó que es de Carora”, “Acento neutro obligado”, son algunos de los comentarios.

En defensa de Jordan Mendoza

A pesar que muchos de los comentarios fueron críticas, otros entendieron el por qué del cambio de acento de Jordan Mendoza para lograr tener relevancia en México.

“Les aclaro es obligatorio tomar clases de acento neutro porque si no chamba no hay”, “Está en México tiene que adaptarte/ adoptar el acento, y más si eres artista” y “Según tengo entendido, en México es algo que les exigen a los extranjeros, hablar con acento mexicano”, se lee en la publicación.

El animador venezolano al igual que otras figuras del espectáculo Latinoamérica que llegan al país azteca han tenido que adaptar su acento y modismo para tener oportunidades laborales en pantalla.