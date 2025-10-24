Miguel Rojas está listo, para aportar su liderazgo en la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Este próximo viernes, 24 de octubre, iniciará la Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas entre los Dodgers de Los Angeles y los Azulejos de Toronto y uno de los protagonistas, será el venezolano Miguel Rojas, quien busca aportar su liderazgo con la misión de obtener su segundo anillo de campeonato.

Aunque en la edición anterior, no tuvo casi participación por lesión, Rojas cuenta con una gran comunicación con sus compañeros y les sirve como especie de instructor en muchas facetas de juego, ganándose de esa manera su respeto.

Miguel Rojas aportará su liderazgo en la Serie Mundial:

En una entrevista compartida por el medio "El Extrabase", el infielder criollo dio detalles sobre el comienzo de la instancia y conversó sobre la motivación que tiene el equipo.

"No es fácil, son ocho meses después desde que empezó la búsqueda de esto, esta siempre fue nuestra meta. Las ganas, el deseo y la motivación que tiene este equipo por un legado mucho más que simplemente el personal, es lo que nos tiene a nosotros con gasolina en el tanque ", expresó Rojas, refiriéndose a la búsqueda del bicampeonato, algo que no consigue ningún equipo desde hace 25 años.

Miguel Rojas se siente satisfacción por su rol en el equipo:

A pesar de estar jugando con las mejores estrellas de la MLB, "Miggy-Ro", es uno de los que más da la cara por el equipo por su sabiduría en la pelota, aportando ese liderazgo que va más allá de su talento y por el cual se ganó el aprecio de todos sus compañeros.

"Me gusta ayudar, yo aquí soy un sirviente prácticamente. Aunque obviamente me esfuerzo todos los días por hacer mi trabajo y para dar lo mejor cuando estoy en el terreno de juego, pero cuando no estoy jugando también creo que tengo un rol protagónico", complementó el candidato al Guante de Oro en esta campaña.

El venezolano igualmente hizo énfasis en que piensa tomar un descanso, después de la próxima zafra y que en un futuro le gustaría mantenerse en la pelota como coach, un nuevo proyecto que emergió con mayor fuerza desde el año 2024, motivado a que desde entonces viene instruyendo a Mookie Betts en su transición de los jardines al campocorto.