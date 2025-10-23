Este es el principal problema de Tiburones en las primeras de cambio

Los Tiburones de La Guaira están jugando para .500 (3-3), tras sus primeros seis desafíos de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, a pesar de que cuentan con el mejor bateo y fildeo colectivo.
Esto es simplemente una muestra más, de que en esta Liga, no es indispensable tener una ofensiva demoledora, sino un cuerpo de lanzadores que pueda hacer el trabajo y ese ha sido el principal problema de los "Escualos" en estas primeras de cambio.
Grandes números de Tiburones en ofensiva y defensa:
Los bates "Litoralenses" tienen un notable promedio colectivo de .327, siendo el único conjunto que tiene un average superior a los .300 puntos. Además, es igualmente el único equipo que ha anotado más de 40 rayitas (46) y son los que suman más extrabases (24).
En lo que respecta a la defensa, también se han visto solventes, con un porcentaje de fildeo. 991, producto de dos errores solamente. No obstante, en contraste con estos dos apartados donde son líderes, en cuanto a los brazos están como los peores del naciente torneo, la principal razón que justifica su cuarto puesto en la tabla general.
Así está el pitcheo de Tiburones de La Guaira:
Los lanzadores de La Guaira, tienen una alta efectividad colectiva de 7.44 y es la única novena que ha permitido más de 10 vuelacercas (12), cinco más que su escolta en este departamento, las Águilas del Zulia, con siete bambinazos aceptados a sus oponentes.
En los relevistas ha estado la mayor inestabilidad, con un porcentaje de carreras limpias de 7.98, sin embargo, su balance es de 3-1. Mientras que los abridores tienen foja de 0-2 y una efectividad ligeramente mejor de 6.75.