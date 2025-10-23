Águilas del Zulia logra récord de jonrones en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia dio un paso al frente como uno de los equipos más ofensivos en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Los marabinos sometieron (15-7) a Tiburones de La Guaira en el Estadio Universitario en la jornada de este miércoles 22 de octubre.

Un ramillete de 10 carreras en el octavo inning fue fulminante para que los visitantes sellaran la victoria y una noche de récords para la franquicia aguilucha. El equipo dirigido por Lipso Nava conectó un total de seis de cuadrangulares, incluyendo dos Grand Slam en un mismo innings.

Yonathan Perlaza y José Godoy fueron los principales responsables con el madero de Águilas del Zulia con par de vuelacercas para cada uno, siendo toleteros encargados de disparar ambos cuadrangulares con las bases llenas en ese histórico capítulo para la organización.

Noche de récord para Águilas del Zulia

La toletería zuliana explotó por completo en la cartelera de este miércoles en el béisbol venezolano, siendo la primera vez en la historia que conectan seis bambinazos en un mismo partido y la ocasión número 12 que una novena dispara al menos seis jonrones en un juego, de acuerdo con el el periodista e investigador Tony Flores.

Entre los seis cañonazos destacan dos Grand Slam en el octavo tramo, por lo que es la primera vez en la historia que una franquicia de la LVBP conectan dos batazos con la bases llenas en un inning, según Flores y Quality Sports. Perlaza, quien se acreditó uno de los Grand Slam, terminó el encuentro como el MVP del juego con dos jonrones, tres anotadas y ocho remolcadas, siendo apenas el séptimo bateador con ocho carreras empujadas en un partido oficial en la pelota criolla.

Además de Perlaza y Godoy, Jaison Chourio y Símon Muzziotti fueron las otras figuras aguiluchas que se volaron la barda y fueron los primeros que prendieron el "Festival de jonrones" para el Zulia en el Estadio Universitario contra La Guaira.