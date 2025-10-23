Diseñador venezolano recuerda cuando vistió a Taylor Swift

Suscríbete a nuestros canales

El diseñador venezolano, Ángel Sánchez, recordó recientemente una anécdota que vivió relacionado con la superestrella pop, Taylor Swift, cuando tuvo el placer de vestirla para una gala importante.

Sánchez describió la escena con sorpresa: “Estaba viendo el primer premio que ella se ganó en los Country Awards y, de repente, aparece en pantalla con un vestido rojo mío. Yo no sabía nada, fue totalmente inesperado”.

Ángel Sánchez y su experiencia con Taylor Swift

Lo llamativo es que el modelo era una muestra de pasarela enviada a estilistas, no un diseño personalizado para la cantante. Y, aún así, “le calzó perfecto”, en palabras del propio diseñador.

Para Sánchez, quien como diseñador latino ha vestido a celebridades en Hollywood, como Sandra Bullock o Meryl Streep, este episodio representa un momento muy valioso. Además, comentó que, el vestido viajó a Los Ángeles como prueba, por lo que nunca se esperó que terminara en esa gala.

“Era una niña, muy delgada, muy alta, no tuvieron que hacerle ni el ruedo, le calzó perfecto”, recordó al hablar de aquel diseño rojo.

Los inicios de Taylor Swift

Para Taylor Swift, quien está comprometida con el futbolista Travis Kelce, ese evento formó parte de su evolución. Arrancó en el country con presentaciones modestas y estilismos emergentes y hoy se mueve entre el pop-mainstream, red carpets mundiales y colaboraciones de alto nivel.

Pero, en ese arranque, apareció ese vestido rojo de Ángel Sánchez que lo recibe como un reconocimiento valioso a su carrera como diseñador. Cabe destacar que, el venezolano ha sido responsable de vestir a otras estrellas como Eva Longoria, Catherine Zeta-Jones y Brooke Shields.