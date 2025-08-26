Taylor Swift y Travis Kelce se casan: así empezó su historia de amor

Suscríbete a nuestros canales

Lo que parecía un rumor más en el torbellino mediático que envuelve a Taylor Swift y Travis Kelce ahora es una realidad. La tarde del 26 de agosto, la pareja anunció su compromiso tras dos años de romance.

Fue la propia la cantante quien compartió en Instagram el instante mágico. En las imágenes, se le ve al astro de la NFL arrodillado en un jardín lleno de flores, ella con una mirada llena de emoción y llevando un impresionante anillo de diamante de corte vintage sobre banda dorada.

De esta manera, los tortolitos sellan un amor que inició hace dos años cuando el deportista fue visto en un concierto de Taylor y, posteriormente, ella empezó a asistir al estadio para apoyarlo.

Historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce

Los famosos comenzaron a ser objeto de rumores de amorío en verano del 2023, cuando Kelce acudió a uno de los conciertos de “The Eras Tour” de Swift en Kansas City y, luego confesó en su podcast que intentó obsequiarle una pulsera de amistad con su número telefónico.

A pesar de no lograr entregársela, ese gesto dio inicio a lo que sería una historia inesperada. La estadounidense asistió a varios partidos de los Chiefs empezando septiembre de 2023, acompañada de la madre de Travis, lo que reforzó las especulaciones.

Su relación la confirmaron públicamente un mes después, cuando fueron vistos juntos y tomados de la mano durante una fiesta posterior al programa “Saturday Night Live”. Desde entonces, su historia de amor ha sido protagonista de momentos icónicos.

El compromiso

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, fue la frase con la que la intérprete de “Fortnight” anunció que se lanzará al agua con su apuesto compañero de vida. De inmediato, la publicación se llenó de felicitaciones para los novios.

Muchos medios alrededor del mundo replicaron el anuncio, destacando la rapidez con la que el post acumuló más de 1,8 millones de “me gusta” en apenas 20 minutos, y cómo la NFL también se sumó a las felicitaciones.

Asimismo, la noticia refleja que, la “pedida” fue acompañada por la canción “So High School”, misma que suena en la publicación, confirmando así lo que los fans habían intuido: Swift dedicó esa pieza a su ahora prometido.