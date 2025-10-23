Gustavo Elis impacta con "No Me Falta Nada", un regreso triunfal al merengue

Suscríbete a nuestros canales

El cantante Gustavo Elis ha vuelto a conectar con sus raíces musicales a través de su nuevo tema "No Me Falta Nada", lanzado el pasado 17 de octubre en todas las plataformas digitales.

Este vibrante sencillo ha sido bien recibido por el público, acumulando más de 700 mil reproducciones en YouTube en solo unos días.

“No Me Falta Nada” representa un homenaje al merengue, un género que ha influido en la carrera de Gustavo y que ahora regresa con una propuesta fresca y contagiosa.

La canción ha logrado hacerse un espacio en redes sociales como TikTok, donde más de 4 mil personas ya se han unido al trend, compartiendo su entusiasmo por este nuevo lanzamiento.

Un equipo estrella junto a Gustavo Elis

La producción del tema estuvo a cargo de un talentoso equipo, incluyendo a Gustavo Elis, Baudhy LBA, Garn y Mautone. La letra fue escrita por Gustavo Elis y Baudhy Manzanilla, mostrando la creatividad y autenticidad que caracteriza al artista.

El videoclip, dirigido por Alfredo Salazar, complementa a la perfección la energía de la canción, llevándonos a un viaje lleno de ritmo y alegría.

Gustavo Elis invita a todos a disfrutar de "No Me Falta Nada" y a seguirlo en sus redes sociales, donde compartirá novedades y contenido exclusivo sobre su música y proyectos futuros.