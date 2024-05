Gustavo Elis pone los pelos de punta con una dedicatoria especial a las madres en su día

Hoy 12 de mayo se celebra el Día de las Madres, una fecha importante para festejar la presencia de esa mujer que nos dio la vida, quien nos arropa y nos cuida en cualquier plano. Para honrarlas este domingo, el cantante venezolano Gustavo Elis estrenó la versión acústica de "No me dejes solo", un tema dedicado para ellas.

Hace 5 años, el artista criollo conmovió al público con la mencionada canción que, rápidamente se convirtió en un himno para quienes sintieron de corazón la letra. El tema se hizo viral y fue usado para múltiples mensajes en honor a las mamás. Ahora, en este 2024, el reggaetonero lanza la versión acústica, la cual es mucho más conmovedora.

"Tú que me lo has dado todo y yo he dado tan poco cuando pide dar más. Nunca esperas nada a cambio, a tu lado comprendí lo que es amar", es parte de lo que se escucha.

"Por eso no me dejes solo, necesito tu cariño porque sigo siendo un niño, cuando en tus brazos estoy. No sabes cuánto quisiera que se devolviera el tiempo, para revivir momentos que no volverán jamás. Pero suerte que aún te tengo, y tengo ganas de amar", suena en el coro.

La relación con su madre

Aunque es poco lo que comparte en redes sociales con su mamá, en algunas ocasiones, el cantante de "Te contaré" ha manifestado el amor que siente por la señora Zoila Olivo. Además, usó varias veces fragmentos de sus canciones en fotografías que posteó con ella.

En el Instagram de Olivo sí podemos apreciar más a fondo el cariño que existe en la familia. Su cuenta de Instagram está adornada en su mayoría por imágenes de sus nietas, Bella y Ciela, bebés que son fruto de la relación de Gustavo con la actriz y modelo venezolana, Karlis Romero.

El amor por su pareja

Otra madre a la que constantemente Gustavo Ramírez, como es su nombre de pila, le tira flores es a su actual novia y madre de sus dos hijas, Karlis. La pareja vive el mejor momento de sus vidas al lado de sus dos princesas con quienes viven a diario increíbles experiencias.

Luego de haberse separado, los artistas se dieron una segunda oportunidad y fue así como renació el amor mucho más fuerte y los llevó a lo que son ahora, una hermosa familia. Bella nació el 2 de diciembre del 2021 y el 2 de septiembre de 2023.