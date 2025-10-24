Haras Urama revela a los ejemplares que prometen ser las próximas estrellas de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Carlos A. Chacón A. || @Cachacon_20

El Haras Urama volvió a lucirse, y en esta ocasión lo hizo por partida doble: con yearlings, que hicieron brillar los ojos de los presentes, de primer nivel que prometen ser las próximas estrellas del hipismo venezolano y con una presentación de lujo en el Club Hípico de Caracas.

Para esta oportunidad, este haras presentó 15 ejemplares, entre los que figuraron los productos de Siete C, El Cubita y Majesto como los padrillos principales.

En esta presentación, el Urama exhibió a potros con cruces muy interesantes; además, hubo ejemplares con un pedigree muy llamativo, tales como la media hermana del prometedor Búnker, también el de Li Tre Fratelli y el de Take A Step, entre otros.

Evento fuera de serie

A partir de las 8:00 pm, los 15 ejemplares fueron presentados con sus respectivos videos para posteriormente ser negociados. El Haras Urama recibió el respaldo de los propietarios, entrenadores y demás asistentes, quienes se deleitaron en este encuentro donde pudieron conocer a los prometedores yearlings. A lo largo de los años, este criadero de purasangre ha dado muy buenos corredores a las pistas de nuestro país; por lo que, esta era una presentación que no había que perderse.

¡Los productos más codiciados!

La joya de la corona fue una hembra alazana, hija de El Cubita en Miss Lexus por Overanalyze; seguida de un macho castaño de Majesto en Su Majestad por Taconeo; y posteriormente, de otra hembra castaña, hija de Siete C en Dubai Contqui por Taconeo. Aunque los 15 productos mostraron una estampa increíble, estos tres fueron por los que más se pujó en las negociaciones.

La despedida de Constructor White

El estelar padrillo dejó un último producto: se trata de una hembra zaina, de la yegua Mother por Ruffalex, nacida el 11 de febrero de 2024. Es importante resaltar que el semental cuenta con hijos de gran nivel en nuestras pistas, tales como: Mo Cuishle, Gabo White, Winter Wonderland, Lemon White, Bunker, Anabella, entre otros.

Los productos presentados…



Macho castaño: Majesto en Stay Safe Kitten por Kitten’s Joy, nacido el 27 de abril de 2024.

Hembra alazana: Siete C en Hire The Lady por Can The Man, nacida el 20 de marzo de 2024.

Hembra tordilla: El Cubita en Full Count por Haynesfield, nacida el 3 de abril de 2024.

Macho tordillo: Siete C en Maria And Beto por Scat Daddy, nacido el 14 de abril de 2024.

Hembra alazana: Constructor White en Mother por Ruffalex, nacida el 11 de febrero de 2024.

Hembra castaña: Siete C en Dubai Contqui por Taconeo, nacida el 11 de marzo de 2024.

Hembra castaña: Majesto en Charming Verse por Mancini, nacida el 21 de enero de 2024.

Hembra alazana: Siete C en Kathy’s In Charge por Tapit, nacida el 4 de marzo de 2024.

Hembra alazana: El Cubita en Miss Lexus por Overanalize, nacida el 18 de abril de 2024.

Macho castaño: Majesto en Muñecota por Taconeo, nacido el 10 de abril de 2024.

Hembra alazana: Siete C en Catiras Team por Candy Ride, nacida el 10 de enero de 2024.

Hembra castaña: Majesto en Carol Chiqui por Z Humor, nacida el 21 de marzo de 2024.

Hembra castaña: Batalanton en Stormyneister por Bodemeister, nacida el 23 de marzo de 2024.

Macho castaño: Majesto en Su Majestad por Taconeo, nacido el 21 de febrero de 2024.

Hembra zaina: El Cubita en Motion’s First por Cowboy Cal, nacida el 22 de abril de 2024.