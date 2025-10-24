Cronograma de las misas en honor a San José Gregorio Hernández y Santa Madre Carmen Rendiles

La Arquidiócesis de Caracas anunció cambios significativos en el cronograma de las misas en honor a San José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles. La misa principal, prevista inicialmente en el estadio Monumental, fue trasladada a todas las parroquias del país mañana sábado 25 de octubre, buscando garantizar la seguridad y el bienestar de los feligreses.
El cambio responde a la sobrecapacidad del estadio Monumental, con un aforo de 48 mil personas, el registro de asistencia superó los 80 mil fieles. La Arquidiócesis destacó que la devoción popular superó las expectativas y que mantener la misa en el estadio bajo estas condiciones no era viable.
Cronograma actualizado
Según el cronograma, todas las misas en Caracas y el resto del país se celebrarán el sábado 25 de octubre a las 10:00 am en sus respectivas parroquias. La reprogramación busca que la celebración se mantenga organizada y segura para todos los asistentes.
Asimismo, el domingo 26 de octubre se realizará la primera fiesta litúrgica de San José Gregorio Hernández. Las autoridades eclesiásticas invitan a la población a acudir a sus parroquias, participando activamente de la misa y otras actividades conmemorativas en honor a los nuevos santos.
Distribución de recursos litúrgicos
Para asegurar que cada parroquia pueda celebrar adecuadamente, se distribuyeron numerosos elementos religiosos:
-
500 estolas
-
60 mil hostias
-
Más de 400 copones elaborados por artesanos de Lara
-
Más de 10 mil flores provenientes de Mérida. Esto permitirá que cada misa se desarrolle con solemnidad y mantenga la tradición.