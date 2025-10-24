Falla masiva deja a 35 millones de colombianos incomunicados con sus bancos

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de este viernes quedó marcado por un evento alarmante en el sector financiero colombiano: el colapso simultáneo de las plataformas de Bancolombia y Nequi. Esta falla crítica e inesperada afectó a la movilidad económica de más de 35 millones de usuarios en todo el territorio.

La súbita interrupción dejó a una enorme porción de la población completamente incomunicada con sus cuentas bancarias, imposibilitando cualquier tipo de operación financiera durante horas cruciales del día.

La paralización no se limitó a un solo canal, sino que afectó toda la infraestructura de servicio de las entidades. La ciudadanía experimentó un bloqueo total al intentar utilizar los servicios financieros vitales. Este congelamiento se evidenció claramente en aplicaciones móviles, cajeros automáticos y otros canales digitales.

La raíz del problema, según confirmaron las propias entidades, se localizó en una contingencia ocurrida en un centro de datos específico ubicado en Niquía, en la región de Antioquia. Este único punto de fallo provocó un efecto dominó que cortó de forma abrupta el acceso al dinero de millones de usuarios.

Foto: Nequi y Bancolombia

La interrupción tuvo consecuencias inmediatas y tangibles que fueron mucho más allá de una simple molestia, y es que, la incapacidad de acceder a los fondos afectó directamente la dinámica económica personal de millones de colombianos. A través de múltiples reportes en redes sociales y medios, se conoció que miles de personas quedaron imposibilitadas de ejecutar pagos urgentes y básicos en horas de la mañana.

Si bien la interrupción generó pánico inicial, las entidades financieras enfatizaron rápidamente que, a pesar de la inoperatividad, los fondos depositados se encuentran totalmente seguros y resguardados. No obstante, la tranquilidad sobre la seguridad del dinero no resolvió la crisis de liquidez inmediata, ya que a pesar de los esfuerzos continuos de los equipos técnicos por restablecer la funcionalidad plena, las plataformas han continuado mostrando un alto grado de intermitencia a lo largo del día.