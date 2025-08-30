Colombia: Visa y Bancolombia lanzan nuevo beneficio, descubre cómo obtenerlo fácilmente

Suscríbete a nuestros canales

Visa y Bancolombia han establecido una alianza que ofrece beneficios exclusivos para los usuarios de sus tarjetas de crédito en Colombia, los clientes con Visa Platinum e Infinite pueden acceder a un año gratuito de Amazon Prime y recibir un bono de US$10 en compras, lo que representa un incentivo atractivo para quienes buscan combinar servicios financieros con experiencias de entretenimiento.

El beneficio llega en un momento clave para el e-commerce en Colombia, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el sector creció un 26,7 % en 2024, mostrando la importancia de alianzas estratégicas que integren plataformas digitales con servicios bancarios, mejorando la fidelización y satisfacción de los clientes.

Ventajas de la promoción

Los usuarios que aprovechen esta oferta recibirán varias ventajas exclusivas durante 12 meses:

Envíos rápidos y gratuitos desde Estados Unidos sin mínimo de compra.

Acceso ilimitado a Prime Video, incluyendo series y películas originales.

Participación en eventos especiales como Prime Day.

Juegos gratuitos y suscripción mensual a Twitch mediante Prime Gaming.

La promoción está limitada a 8.000 membresías gratuitas, sin embargo, los usuarios con tarjeta Visa Infinite pueden reclamar seis meses adicionales sin costo si lo hacen antes del 30 de noviembre de 2025, asegurando que quienes no alcancen las membresías iniciales también puedan aprovechar la oferta.

Se recomienda a los beneficiarios revisar cuidadosamente los términos y condiciones de la promoción. Algunos usuarios han advertido sobre la posibilidad de cobros automáticos al finalizar la membresía gratuita, para evitar inconvenientes, es importante seguir correctamente los pasos de activación en bancolombia.com/AmazonVisa.