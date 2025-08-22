Representante de Colombia para Miss Universo será elegida en un reality

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 21 de agosto se llevó a cabo la rueda de prensa de todos los detalles de Miss Universe Colombia el Reality. Un concepto que tiene la supervisión y animación de la presentadora Claudia Bahamon, quien promete una competencia de altura, para seleccionar a la mujer más bella del país.

La competencia tendrá a tres figuras muy importantes de la belleza colombiana, como las dos exreinas Andrea Tovar y Valerie Domínguez, junto al diseñador Hernán Zajar. Será el 30 de agosto que se emitirá el primer episodio a través del respetado canal RCN.

Más detalles

Bahamon aseguró en el encuentro con los medios que el reality nace del propósito de redefinir lo que significa ser una reina en Colombia, desde estereotipos, reinas humanas y trascendentales.

No solo mostrarán una reina en pasarela, traje de baño, traje de gala, sesiones de fotos y clases, sino también darle visibilidad al proceso, el alma y la voz de cada candidata.

“Listas para resignificar el concepto de la belleza en nuestro país. No nos van a parar”, dijo la rubia en una publicación compartida en sus redes sociales.

En el grupo de 55 candidatas destacan mujeres totalmente diversas en belleza, cuerpos y profesiones, siendo Vanessa Pulgarín una de las más destacadas y mencionadas por expertos. La belleza participó en el Miss Internacional 2017 en Japón, sin lograr clasificación.

Fecha de la final

La coronación se realizará el 28 de septiembre, y luego la ganadora comenzará una corta preparación para el Miss Universo en Tailandia, cuya final se realizará el 21 de noviembre.