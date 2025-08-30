Fin del horario de verano en EEUU ¿Cuándo y a qué hora debes ajustar el reloj?

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 2 de noviembre, específicamente a las 2:00 am los relojes deberán atrasarse una hora para finalizar el “Daylight Saving Time” e iniciar con el horario estándar hasta marzo de 2026. El ajuste se implementará en todo el país, exceptuando a Hawaii, Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, Islas Vírgenes y Arizona.

En este sentido, se exhorta a los ciudadanos a hacer los ajustes el sábado por la noche antes de acostarse. Algunos dispositivos electrónicos realizarán el cambio de manera automática y otros requieren de la modificación manual.

¿Cuál es el origen del cambio de hora?

En los últimos años, el cambio de horario ha sido objeto de debate en el Congreso de Estados Unidos. En el año 2022, se presentó una Ley Bipartidista denominada “Ley de Protección Solar” la cual argumentaba que debía hacerse permanente el verano omitiendo el invierno. Luego, se han propuesto diferentes normativas que no han sido elevadas y aprobadas.

Recomendaciones para adaptarse al cambio de horario

Las personas pueden aplicar ciertas recomendaciones para adaptarse paulatinamente al cambio de horario, entre estas destacan: