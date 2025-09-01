Emocionante: Con estas carreras será el cierre del meeting en Del Mar

Suscríbete a nuestros canales

El meeting de carreras en el Del Mar Thoroughbred Club, un hipódromo ubicado en la costa de California, culminará este domingo 7 de septiembre. La jornada final, que mantiene su programación habitual de competencias, presenta un cierre espectacular para una temporada llena de acción y emoción.

Cierre del meeting: Del Mar Graded Stakes Jinete Entrenador

La atención del hipismo mundial se centra en dos pruebas de alto nivel. La cartelera del óvalo californiano incluye el Del Mar Futurity (G1), una carrera de 1.400 metros para ejemplares de dos años con una bolsa de 300.000 dólares. A esta se suma el Del Mar Juvenile Turf (G3), otra selectiva para potros de dos años con un premio de 100.000 dólares. Aún falta por conocer los nombres de los competidores que participarán en ambas pruebas selectivas.

Sólo quedará conocer quienes serán los competidores que formarán parte de la nómina para ambas selectivas de grado. Asimismo, este meeting que comenzó el 18 de julio, llega a su fin, y con él se definirá al campeón de la estadística.

Este meeting, que comenzó el 18 de julio, llega a su fin y con ello se conocerá al campeón de la estadística. La jornada final no solo definirá a los ganadores de las carreras, sino que también coronará a los líderes de la temporada en dos categorías clave: jinete y entrenador.

El jinete mexicano Juan Hernández es quien lidera la estadística y de acuerdo con su desempeño podría posicionarse como el favorito para llevarse el título de campeón del meeting.

En el renglón de entrenadores, el reconocido Bob Baffert se mantiene a la cabeza. El aclamado preparador, conocido por sus triunfos en las grandes citas del hipismo, buscará en la jornada final asegurar su título y consolidar su dominio en la temporada. La competencia por el liderato de las estadísticas es uno de los grandes atractivos de la jornada de cierre en Del Mar.