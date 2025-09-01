¡Atención! Mira lo que dijo Irad Ortiz Jr., luego de su rodada hace minutos

Suscríbete a nuestros canales

Hace tan solo unos minutos, Irad Ortiz Jr., reconocido campeón y ganador del prestigioso premio Eclipse, se manifestó a través de sus redes sociales para compartir sus sentimientos y reflexiones tras lo ocurrido la tarde de este domingo en el hipódromo de Saratoga.

Irad Ortiz Jr., así se expresó en las redes sociales

Durante la emocionante disputa de la Jockey Gold Cup (G1), uno de los eventos más esperados y competitivos de la temporada, Ortiz Jr. sufrió una caída aparatosa justo en la partida de la carrera. Un fuerte tropiezo lo desequilibró de inmediato, provocando que cayera al suelo y sufriera varios aporreos significativos.

A pesar de la caída y el impacto, el jinete utilizó sus plataformas digitales para comunicarse con sus seguidores, expresar su estado y agradecer el apoyo recibido, demostrando su valentía y profesionalismo ante las adversidades propias de este exigente deporte.

En su cuenta oficial de la red social “X”, hace apenas unos minutos, el destacado campeón de los jinetes en Estados Unidos, Irad Ortiz Jr., se pronunció públicamente para compartir sus pensamientos y sensaciones respecto a lo ocurrido recientemente.

A través de su mensaje, Ortiz expresó de manera clara y directa lo que significó para él la caída sufrida durante la Jockey Gold Cup (G1) en el hipódromo de Saratoga, y cómo ha enfrentado esta difícil experiencia tanto física como emocionalmente.

Su publicación no solo busca informar a sus seguidores sobre su estado actual, sino también transmitir un mensaje de fortaleza y determinación para seguir adelante en su carrera profesional, a pesar de los obstáculos que se presentan en el camino.

“Quiero agradecer a todos por todas las llamadas, mensajes de texto y buenos deseos. Planeo tomarme unos días libres y volver a montar el jueves en Ky Downs”

Por lo que los compromisos de este lunes en Saratoga serán sustituidos. Al cierre de esta nota, Equibase, aún no refleja los cambios correspondientes. Para el jueves en Kentucky Downs, como lo expresa, lleva diez compromisos de monta.