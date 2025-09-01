Motorious se lleva por tercer año consecutivo el Green Flash Handicap en Del Mar

Suscríbete a nuestros canales

El Green Flash H. (G3) del sábado tuvo dos escenarios de suspensos. Primero la foto entre Motorious y Reef Runner, que pareció verse como empate, y al unisono un reclamo por tropiezos en la partida en contra de Reef Runner, que cruzó la raya primero una vez revelada la foto. Luego llegó la espera que los comisarios decidieran el fatal distanciamiento para que Motorious, consiguiera la victoria vía reglamentaria.

Motorious por tercer año consecutivo gana el Green Flash Handicap

Luego de los dos acontecimientos post carrera finalmente, Reef Runner fue descalificado por ocasionar un fuerte tropiezo en la partida de Paco López, interfiriendo con Motorious, quien partió desde el puesto 9. La decisión de los comisarios le dio a Motorious, montado por Antonio Fresu, su tercera victoria consecutiva en el Green Flash y una plaza automática con pago de entrada para la Breeders' Cup Turf Sprint, como parte de la "Win and You're In Challenge Series".

Motorious, con una atropellada feroz por la parte externa de la cancha que pareció haber alcanzado finalizó segundó a una nariz del descalificado Reef Runner. El tiempo de la carrera en mil metros en grama fue de :55.90, tras fracciones de :21.41 y :44.06. Motorious, pagó $5.60 a ganador. El Green Flash Handicap (G3) fue un evento de la Breeders' Cup Challenge Series del tipo "Gana y estás dentro" que otorgó al ganador un lugar a la Breeders' Cup Turf Sprint.

Motorious, propiedad de Anthony Fanticola y entrenado por Phil D'Amato, siempre corre desde atrás, pero en el Green Flash de este año, salió último al principio, teniendo que frenar poco después de la salida cuando se cerró un hueco delante de él después de que Reef Runner se adelantara a Queen Maxima por dentro. Motorious, por su parte, se abrió demasiado en la recta final y desató una furiosa remontada por el extremo exterior que casi lo llevó a la victoria sin necesidad de ser interrogado.

Esta fue la décima victoria de Motorious, con cinco segundos, en 23 largadas. Este castrado de 7 años criado en Gran Bretaña, hijo de Muhaarar en la yegua Squash por Pastoral Pursuits, aumentó su capital a $957,604 en el banco para sus conexiones.