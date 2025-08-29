Motorious va por su tercer Green Flash de manera consecutiva en Del Mar

Suscríbete a nuestros canales

Dentro de una cartelera de once carreras en la jornada del sábado en el hipódromo de Del Mar, se incluyó el Green Flash (G3) con una bolsa de $150.000 en distancia de 1.000 metros en pista de grama, que atrajo a 12 machos maduros, entre ellos a Motorious, que buscará su tercer Green Flash, consecutivo.

Motorious va por su tercer Green Flash (G3)

Motorious, aspira a un triplete en el Green Flash Handicap (G3) este sábado 30 de agosto, cuando se enfrente en un campo desbordante de velocistas de césped en el día del Pacific Classic en Del Mar, estos son Boss Sully, Coppola, Virat, y el regreso de First Peace para encabezar la oposición.

Motorious, de 7 años, hijo de Muhaarar, ha usado el Green Flash los últimos dos años como plataforma de lanzamiento para su participación en la Breeder's Cup Turf Sprint (G1). Tras su primera victoria en el Green Flash por 1 3/4 cuerpos en 2023, terminó quinto, justo detrás de Nobals. En la Breeders' Cup de ese año.

En 2024, ganó el Green Flash por un margen menor de tres cuartos de cuerpo y luego se quedó a las puertas del Breeders' Cup Turf Sprint, donde quedó segundo, derrotado por un cuello por Starlust. Este año, Motorious solo ha competido una vez para el entrenador Phil D'Amato, ganando el Daytona Stakes (G3T) en Santa Anita el 14 de junio. Antonio Fresu regresa a la silla.

El Green Flash es uno de los dos Grado 3, dos Grado 2 y un Grado 1 del programa del sábado. Está programado como la novena carrera, justo antes del Pacific Classic Stakes (G1).