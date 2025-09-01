Saffie Joseph Jr superó en el último día al venezolano José Francisco D’Angelo por el título en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo finalizó el Spring Summer del Royal Palm Meet, en el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida. Donde todo se decidió en el programa del día de cierre del domingo por la disputa del campeonato para entrenadores entre el campeón defensor Saffie Jospeh Jr. y el talentoso entrenador venezolano José Francisco D’Angelo.

Saffie Jossep Jr., campeón por décima tercera vez consecutiva

Saffie Joseph Jr. superó a José D'Angelo, conocido por sus allegados como “Kikito”, con un día de tres victorias para obtener los honores de entrenador líder por décima tercera vez en reunión de carreras consecutiva en Gulfstream Park.

Joseph, un nativo de Barbados de 38 años, llegó al domingo con una ventaja de una victoria, 55-54, asegurando el título con la favorita 5 Drama en la tercera carrera después de una victoria con Genuine Gomo en el primer de la jornada. Luego triunfó con Dandona, una costosa hija de $1.05 millones; le dio a Joseph su tercera foto del día en la décima carrera.

Joseph terminó con 58 primeros y más de $1.9 millones en ganancias en premios durante el Royal Palm Meet de cinco meses, que comenzó el 3 de abril. D'Angelo agregó uno a su total de victorias en la novena carrera con Sigan Viendo.

Fue el decimocuarto día de múltiples victorias para Joseph en la competición, incluyendo hat-tricks el 31 de mayo, el 1 de junio y el 28 de junio. Su racha comenzó en 2021 con la Royal Palm Meet, que ya acumula cinco años consecutivos de victorias. Joseph intentará igualar esa hazaña durante la Sunshine Meet, que comenzará el 5 de septiembre.

La racha de Joseph también incluye cuatro títulos consecutivos en el Campeonato de Gulfstream, es decir, el Championship Meet.