Christopher Elliott Bracho metió un batacazo de 44 a 1 en la taquilla y se acerca a la centena de victorias

Suscríbete a nuestros canales

El joven piloto venezolano quien cumplió una campaña exitosa como jinete aprendiz, y ahora como profesional sigue sumando puntos para el premio Eclipse como mejor aprendiz de la semana. Christopher Elliott, sumó tres triunfos en la semana, que lo acercan a las 100 victorias en la temporada.

Christopher Elliott, con ritmo para llegar a las 100 victorias

Durante la jornada de este lunes frutífera para los pilotos criollos, entre ellos Christopher Elliott, quien visitó el parque de vencedores con el ejemplar Allofasuddenlee, le permitió acercarse a la centena de victorias en la temporada y las 150 de por vida en año y medio de campaña en Estados Unidos.

La octava carrera de la tarde estuvo reservada para un Maiden Claiming, valorada en $17,000 para caballos maduros en distancia de 1.200 metros en pista de arena. Allofasuddenlee, con el comando de Elliott, salió a perseguir a la velocidad desde una cuarta posición. El primer parcial de la prueba fue de 22”4 y 46”2, al promediar la última curva y al entrar al derecho Elliot con Allofasuddenlee, tomaron el control de la pero el piloto venezolano tuvo que fajarse toda la recta final para lograr el triunfo por pescuezo y crono de 73”2 para la distancia.

Allofasuddenlee es una descendencia de Superestrella, en la yegua Stop The Spending por Pomeroy, que logró su primer triunfo en doce salidas. Este castrado, fue presentado por Robert Falcone Jr., para el propietario Beast Mode Racing LLC.

El sábado consiguió una estupenda victoria con el debutante, Universe, que derrotó al costoso Dragones ($1,7 millones) en gran atropellada por centro de cancha, para dejar un pago en la taquilla de $36,60 a ganador. Esta prueba fue en distancia de 1.400 metros con registro de 84”3 para 1,400 metros. Universe, un macho de dos años fue presentado por Kenneth Mc Peek.

Cerró el domingo con un batacazo en la taquilla de 44 a 1, que fue representado por el ejemplar Brooklyn Dantz, para el entrenador Marcelo Arenas, que atropello por centro de cancha para alcanzar el triunfo en un claiming de $36,000 en el hipódromo de Saratoga.

Christopher Elliott, con esta victoria llega a 92 primeros en la temporada y la 149 de por vida en Estados Unidos. Para la jornada de este lunes, cierre de mitin en Saratoga, tiene seis compromisos de monta. Mientras, para este martes, pero en Finger Lakes, guiará a dos ejemplares.