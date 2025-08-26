Christopher Elliott Bracho cada vez más de la centena de victorias en la temporada

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este lunes 25 de agosto el hipódromo de Finger Lakes, celebró una cartelera de ocho competencias, sin corte selectivo en la cual el jinete venezolano Christopher Elliott, celebró con un triunfo sobre el ejemplar Allofasuddenlee, que jugó como favorito en la taquilla gracias a la confianza a los boletos consignados.

Christopher Elliott, con ritmo para llegar a las 100 victorias

Durante la jornada de este lunes frutífera para los pilotos criollos, entre ellos Christopher Elliott, quien visitó el parque de vencedores con el ejemplar Allofasuddenlee, le permitió acercarse a la centena de victorias en la temporada y las 150 de por vida en año y medio de campaña en Estados Unidos.

La octava carrera de la tarde estuvo reservada para un Maiden Claiming, valorada en $17,000 para caballos maduros en distancia de 1.200 metros en pista de arena. Allofasuddenlee, con el comando de Elliott, salió a perseguir a la velocidad desde una cuarta posición. El primer parcial de la prueba fue de 22”4 y 46”2, al promediar la última curva y al entrar al derecho Elliot con Allofasuddenlee, tomaron el control de la pero el piloto venezolano tuvo que fajarse toda la recta final para lograr el triunfo por pescuezo y crono de 73”2 para la distancia.

Allofasuddenlee es una descendencia de Superestrella, en la yegua Stop The Spending por Pomeroy, que logró su primer triunfo en doce salidas. Este castrado, fue presentado por Robert Falcone Jr., para el propietario Beast Mode Racing LLC.

Christopher Elliott, con esta victoria llega a 90 primeros en la temporada y la 147 de por vida en Estados Unidos. Para la jornada de este martes, le tocará guiar a tres ejemplares en este mismo óvalo. Y a partir del miércoles hasta el domingo, tendrá 14 compromisos de monta en el hipódromo de Saratoga, que será el cierre de la temporada de verano del circuito newyorkino.